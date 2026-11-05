Понад 24 години без світла: як ДСНС рятуватиме людей при блекауті, — Вигівський

Глава МВС Іван Вигівський повідомив, що через тривалі блекаути в Україні почнуть розгортати пункти допомоги ДСНС. В таких пунктах люди зможуть зарядити гаджети та зігрітись. Який новий алгоритм дій ДСНС при погіршенні ситуації з відключеннями світла?

Інформація про пункти допомоги при блекаутах з'явилась на сторінці Facebook Вигівського на другу добу після масштабного удару РФ з використанням майже 80 ракет та майже 300 дронів. Посадовець заявив, що такі пункти відкриють у районах, в яких від 30 тисяч родин будуть без світла понад 24 години.

Вигівський разом з главою ДСНС Андрієм Даником розробив новий алгоритм дій рятувальників на випадок блекаутів. Новий алгоритм запрацює від ранку 6 листопада. Згідно з планом, у районах з тривалою відсутністю світла встановлять намети з генераторами та тепловими гарматами. Крім того, допомогу надаватимуть у будь-якому відділенні ДСНС та поліції, додав міністр. За порядком в пунктах допомоги буде стежити Національна поліція.

Видео дня

"Мобільні пункти надання допомоги ДСНС будуть розгортатися у районах, де є тривалі перебої з електропостачанням. Уже завтра регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення світла", — ідеться у дописі.

Ситуація в енергетиці — Вигівський про пункти допомоги при блекаутах Фото: скриншот

Вигівський не уточнив, в яких саме регіонах України найперше розгорнуть пункти допомоги.

Зауважмо, у 2022 році під час перших блекаутів по усій Україні розгорнули близько 13 тис. Пунктів незламності. Це були спеціальні намети чи приміщення з генераторами, опаленнями, супутниковим зв'язком: люди могли зарядити телефони, закип'ятити воду, посидіти кілька годин, поки не виправиться ситуація.

Ситуація в енергетиці — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про масований удар РФ в ніч на 3 листопада та про наслідки російського обстрілу. Повітряні сили повідомили, що збили три з 17 балістичних ракет, 49 з 59 крилатих ракет та 257 з 289 дроні різни типів: стались прильоти у 23 локаціях. Під ударом РФ опинились Київська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська області. Військові адміністрації та моніторингові канали писали про удари по енергетичній інфраструктурі та про вибухи, наприклад, у Ладижині (Вінницька область) чи у Зеленодольськ (під Кривим Рогом).

Згодом в НЕК "Укренерго" заявив, що РФ завдала одного з наймасовіших ударів по енергетиці України: 20 атак протягом однієї доби. В Міненерго повідомили про атаку трьох дронів на підстанції Хмельницької АЕС. Крім того, ДТЕК написало, що РФ серйозно пошкодила три теплоенергостанції: які саме з наявних п'яти, не відомо.

Нагадуємо, волонтер Сергій Стерненко опублікував фото підстанцій під Києвом, які, ймовірно, не отримали повноцінного захисту від російських дронів та ракет.