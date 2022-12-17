За єдиними правилами: як тепер працюватимуть "Пункти незламності" в Україні

Нині в Україні понад 5 тисяч "Пунктів незламності", але їх кількість планують збільшити. Усі вони працюватимуть за єдиним стандартом, щоб задовольнити критичні потреби українців, доки відновлюватиметься пошкоджена енергосистема.

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Кабмін України затвердив порядок організації та роботи "Пунктів незламності". Тепер у всій країні вони працюватимуть цілодобово, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відтепер "Пункти незламності" по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами.

"Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо", — йдеться у повідомленні прем'єра.

Шмигаль додав, що українці по всій країні матимуть доступ до однакового набору послуг. Так буде задоволено критичні потреби людей при відновленні пошкодженої після обстрілу ворогом інфраструктури.

"Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "Пунктів незламності". Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі", — сказав Шмигаль.

Ракетний обстріл України 16 грудня: ситуація в енергосистемі

Через добу після масованої ракетної атаки фахівці виводять на рівень запланованої потужності блоки атомних станцій, які підконтрольні Україні. Теплоелектростанції поступово відновлюють роботу, а гідроелектростанції працюють за графіком.

Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються на енергооб'єктах, які потрапили під обстріл. В "Укренерго" зазначають, що всі обленерго у суботу, 17 грудня, отримали ліміти зі споживання електроенергії.

Через погодні умови — дощ зі снігом, мороз і сильний вітер — відбувається зледеніння обладнання електромереж, ремонтники працюють цілодобово, додали енергетики.

Режим надзвичайної ситуації, запроваджений виключно для операцій на ринку електроенергії, завершили 16 грудня о 19:15. Наразі, як кажуть в "Укренерго", ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Зазначимо, що після масованої ракетної атаки росіян вранці, 16 грудня, енергетична система України втратила понад 50% потужності.

Нагадаємо, армія Росії запустила по Україні близько 60 ракет. Від обстрілу постраждали Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста.