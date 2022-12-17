По единым правилам: как теперь будут работать "Пункты несокрушимости" в Украине

Сейчас в Украине более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости", но их количество планируют увеличить. Все они будут работать по единому стандарту, чтобы удовлетворить критические потребности украинцев, пока будет восстанавливаться поврежденная энергосистема.

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Кабмин Украины утвердили порядок организации и работы "Пунктов несокрушимости". Теперь по всей стране они будут работать круглосуточно, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, отныне "Пункты несокрушимости" по всей Украине будут работать по единым стандартам.

"Каждый пункт должен быть снабжен генератором, автономным отоплением, интернетом, связью, водой, средствами гигиены и тому подобное", — сказано в сообщении премьера.

Шмыгаль добавил, что украинцы по всей стране получат доступ к одинаковому набору услуг. Так будут удовлетворены критические потребности людей при восстановлении поврежденной после обстрелов врагом инфраструктуры.

"Сейчас уже функционирует более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". Работаем, чтобы их количество увеличилось втрое", — сказал Шмыгаль.

Ракетные обстрелы Украины 16 декабря: ситуация в энергосистеме

Спустя сутки после массированной ракетной атаки специалисты выводят на уровень запланированной мощности блоки атомных станций, которые подконтрольны Украине. Теплоэлектростанции постепенно восстанавливают работу, а гидроэлектростанции работают по графику.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются на энергообъектах, которые попали под обстрел. В "Укрэнерго" отмечают, что все облэнерго в субботу, 17 декабря получили лимиты по потреблению электроэнергии.

Из-за погодных условий — дождя со снегом, мороза и сильного ветра происходит обледенение оборудования электросетей, ремонтники работают круглосуточно, добавили энергетики.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, завершили 16 декабря в 19:15. Сейчас, как говорят в "Укрэнерго", рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

Отметим, что после массированной ракетной атаки россиян утром 16 декабря энергетическая система Украины утратила более 50% мощности.

Напомним, армия России запустила по Украине около 60 ракет. От обстрела пострадали Киев, Запорожье, Кривой Рог и другие города.