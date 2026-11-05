В деле "Карфаген" выявили нового фигуранта из прокуратуры: в ГПУ отреагировали, — расследователи

Фигуранты дела "Карфаген" оплачивали "услуги" сообщникам из офиса генерального прокурора через таинственного "Оскара", написали следователи. Настоящее имя "Оскара" до сих пор неизвестно, тем временем в ГПУ сообщили, что уволили всех лиц, причастных к преступлению. Какую роль играл таинственный сотрудник прокуратуры в махинации с 52 незаконными колл-центрами?

Расследователи проекта "Схемы" медиа "Радио Свобода" обратили внимание на фигуранта "Оскара из ОГПУ" из материалов дела "Карфаген", говорится в публикации, появившейся днём 5 ноября. Этот человек контактировал с фигурантом "Криминал", который платил за невмешательство в работу "офисов". Расследователи обратились с запросом в ОГПУ с просьбой сообщить имя "Оскара".

В ОГПУ сообщили "Схемам", что ведомству ничего не известно о фигуранте, имеющем отношение к криптовалюте. Также сообщили, что в деле "Карфаген", в сентябрьской порции материалов, фигурировали или имели отношение к делу семеро сотрудников прокуратуры, и всех их уволили. В ответ на вопрос об "Оскаре" отмечается, что точно не известно, действительно ли этот человек имеет отношение к ОГПУ.

Видео дня

"Нет оснований подтверждать его принадлежность к прокуратуре или комментировать возможную причастность к противоправной деятельности", — привели следователи реакцию ведомства.

Дело "Карфаген" — что установило НАБУ

В публикации "Схем" и в видеоматериалах НАБУ по делу "Карфаген" действительно упоминается фигурант по прозвищу "Оскар". На скриншотах переписки "Криминала" и Maks показан ответ относительно пароля, и там этот человек подписан как OskarLinna.78. В другом сообщении Oskar (представитель ОГПУ) написал о готовности принять криптовалюту и криптокошелек.

Дело "Карфаген" — сообщение от "Оскара" о пароле "КОСМОС" Фото: НАБУ

Дело "Карфаген" — сообщение от "Оскара" о крипкошельке Фото: НАБУ

Антикоррупционеры рассказали об алгоритме расчетов между преступниками и представителями СБУ, ОГПУ и Нацпола. Сначала поступал запрос о готовности перечислить деньги, затем — отчет о том, что они были пришли на криптокошелек. НАБУ сообщило, что в период с 16 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года "на указанный криптокошелек поступило 3 750 000 USDT" в качестве оплаты за прикрытие со стороны правоохранительных органов.

Отметим, что Фокус писал о подробностях дела "Карфаген": новое видео появилось 4 ноября. Правоохранители рассказали о преступной группировке, которая занималась незаконными колл-центрами, незаконными магазинами по торговле наркотическими веществами, а также подделкой купюр номиналом 200 евро. Кроме того, они пытались оказывать давление на активистов и журналистов, разоблачавших преступников. В деле фигурировали сотрудники СБУ и Национальной полиции, которые "крышевали" нелегальную деятельность: предупреждали о расследованиях и следили за тем, чтобы расследований не было. СМИ установили имена фигурантов из силовых и правоохранительных органов: среди них — первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерал-майор Сергей Дука "Аким", заместитель руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов "Прайс" и другие.

Напоминаем, что 5 ноября глава ОП Кирилл Буданов впервые прокомментировал скандал вокруг дела "Карфаген". Тем временем ВАКС определил меру пресечения для Владимира Ценова.