Ценову из Нацполиции избрали меру пресечения по делу "Карфаген" (видео)

5 ноября состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по вопросу об избрании меры пресечения в отношении Владимира Ценова. Подозреваемый фигурирует в деле "Карфаген", расследуемом НАБУ, и занимал должность заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Ценову назначена мера пресечения — арест на 60 суток и залог в размере 15 млн грн.

Представитель прокуратуры пояснил, что Владимир Ценов подозревается в "крышевании" незаконных колл-центров: просили залог в размере 20 млн грн, объявили во время трансляции заседания ВАКС 5 ноября. Согласно материалам дела, чиновник давал указания полиции не расследовать деятельность "офисов" по конкретным адресам. Между тем адвокат просил 998 тыс. грн и привел аргументы в пользу этой позиции. Среди аргументов — фигурант помогал следователям во время обысков (содействовал разблокировке гаджетов), а в деле речь не идет о насильственном преступлении.

Дело "Карфаген" — назначение меры пресечения Владимиру Ценову ("Прайсу") 5 ноября

Во время заседания журналисты получили возможность спросить у Ценова, кто из фигурантов дела "Карфаген" придумал ломать ноги активистам. В ответ сотрудник Нацпола молчал и улыбался. Пока судья вышел из зала для вынесения решения, прокурор объяснил путаницу с разблокировкой гаджетов: адвокат уверял, что фигурант забыл пароль, а САП — что он его скрывал. Представитель САП пояснил, что следователи не верят в плохую память Ценова, поскольку большинство людей знают свои важные пароли. Кроме того, чиновник уточнил, что Ценову инкриминируют "неправомерную выгоду за прикрытие колл-центров и, в частности, неправомерное возвращение имущества преступников, которое было изъято в ходе расследования другими правоохранительными органами".

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Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело "Карфаген" — подробности

Согласно данным расследования НАБУ по делу "Карфаген", в Украине действовала преступная организация, членами которой были криминальный деятель из РФ, сотрудники СБУ и Национальной полиции, а также сотрудники Генеральной прокуратуры. За прикрытие 52 колл-центров фигуранты получали по 7 тыс. долл. за каждый. За эти деньги они следили за действиями других силовиков, чтобы те не интересовались деятельностью "офисов" из "белого списка". Кроме того, они организовывали работу магазинов по распространению незаконных наркотических веществ, совершали насилие, вымогательство, пытки, а также печатали фальшивые евро и т. д. Среди фигурантов — человек с кличкой "Прайс": согласно данным СМИ, "Прайс" — это, вероятно, Владимир Ценов.

Между тем утром 5 ноября НАБУ объявило о предъявлении подозрения пяти основным фигурантам дела "Карфаген". Подозрение в отношении руководителя одного из департаментов Нацполиции Украины (это должность Ценова) — по ч. 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса.

Напоминаем, что украинские СМИ назвали имена фигурантов дела "Карфаген", работающих в структурах Национальной полиции.