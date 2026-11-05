Обрали запобіжний захід Ценову з Нацполіції по справі "Карфаген" (відео)

5 листопада відбулось засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Володимиру Ценову. Підозрюваний фігурує у справі "Карфаген" НАБУ та обіймав посаду заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Ценов отримав запобіжний захід — арешт на 60 діб та застава у 15 млн грн.

Представник прокуратури пояснив, що Володимир Ценов підозрюється у "кришуванні" незаконних кол-центрів: просили заставу 20 млн грн, пролунало під час трансляції засідання ВАКС 5 листопада. Згідно з матеріалами справи, чиновник давав вказівки поліції не розслідувати діяльність "офісів" за конкретними адресами. Тим часом адвокат просив 998 тис. грн та навів аргументи на користь цієї позиції. Серед аргументів — фігурант допомагав слідчим під час обшуків (сприяв розблокуванню гаджетів), а у справі не ідеться про насильницький злочин.

Справі "Карфаген" — встановлення запобіжного заходу Володимиру Ценову "Прайсу" 5 листопада

Під час засідання журналісти отримали можливість поцікавитись у Ценова, хто з фігурантів справи "Карфаген" вигадав ламати ногу активістам. У відповідь працівник Нацполу мовчав та посміхався. Поки суддя вийшов з залу для прийняття рішення прокурор пояснив плутанину щодо розблокування гаджетів: адвокат запевняв, що фігурант забув пароль, а САП — що приховував. Представник САП пояснив, що слідчі не вірять у погану пам'ять Ценова, оскільки більшість людей знають свої важливі паролі. Крім того, посадовець уточнив, що Ценову інкримінують "неправомірну вигода для прикриття колцентрів і, зокрема, неправомірне повернення майна злочинців, яке було вилучене під час розслідування інших правоохоронців".

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Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа "Карфаген" — деталі

Згідно з даними розслідування НАБУ по справі "Карфаген", в Україні діяла злочинна організація, членами якої були кримінальник з РФ, працівники СБУ та Національної поліції, і також працівники Генеральної прокуратури. За прикриття 52 кол-центрів фігуранти отримували по 7 тис. дол. за кожен. За ці гроші вони стежили за діями інших силовиків, щоб ті не цікавились діяльністю "офісів" з "білого списку". Крім того, організовували роботу магазинів з поширення незаконних наркотичних речовин, чинили насильство, вимагання, катування, також друкували фальшиві євро тощо. Серед фігурантів — особа з кличкою "Прайс": згідно з даними ЗМІ, "Прайс" — це, ймовірно, Володимир Ценов.

Тим часом зранку 5 листопада НАБУ оголосило підозру п'ятьом основним фігурантам справи "Карфаген". Підозра для керівника одного з департаментів Нацполіції України (це посада Ценова) — за ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

Нагадуємо, українські медіа назвали імена фігурантів справи "Карфаген", які працюють у структурах Національної поліції.