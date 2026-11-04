Кол-центри, U420 та інші злочини: медіа назвали офіцерів Нацполу зі справи "Кафраген"

4 листопада Національне антикорупційне бюро опублікувало нові матеріали справи "Карфаген" та показало роль топпосадовців СБУ та Нацполіції, дотичних до злочинів. Медіа назвали імена фігурантів, серед яких — керівники важливих підрозділів, які займаються розслідуваннями на рівні Києва та України. Що відомо про фігурантів та про кримінальні оборудки, викриті НАБУ?

Джерела українських медіа назвали працівників СБУ та Нацполіції, які фігурують у справі "Карфаген", при цьому антикорупційники не називали прізвищ. Серед озвучених імен — перший заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука: з'явились навіть фото моменту затримання. Тим часом медіа "Бабель" повідомило про ще трьох топпосадовців, які, як підозрюють, дотичні до криміналу та корупції.

Згідно з даними журналістів "Бабеля", фігуранти від Нацполіції:

перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимир Ценов . Уточнюється, що станом на 4 листопада посадовець є в.о. керівника цього департаменту;

. Уточнюється, що станом на 4 листопада посадовець є в.о. керівника цього департаменту; заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області Олександр Дем'янчук ;

; генерал-майор Олександр Рибалко.

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Справа "Карфаген" — імена фігурантів з Нацполу Фото: Бабель

Медіа пояснило, що отримало інформацію від власних джерел у правоохоронних органах. Також нагадали, що 4 листопада НАБУ провело низку обшуків по справі "Карфаген", і під час візиту до працівника СБУ були навіть погрози зброєю.

Антикорупційники офіційно не підтверджували, що Сергій Дука, Володимир Ценов, Олександр Дем'янчук та Олександр Рибалко справді фігурують у матеріалах "Карфагену".

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа "Карфаген" — нові деталі розслідування НАБУ

Зазначимо, Фокус писав про нові матеріали справи "Карфаген", які НАБУ опублікувало зранку 4 листопада. Розслідувачі викрили злочинне угрупування, яке керувало роботою 52 кол-центрів у Києва, Івано-Франківську та Львові. Крім того, один з керівників цього угрупування займався мережею магазинів U420, які продавали незаконні наркотичні речовини. Також виявили, що спільники штампували фальшиві купюри номіналом 200 грн. До всього — є інформація про побиття, катування, насильство, про спроби підкупу главу МВС з прізвищем на К. та про інші злочини.

Перша частина матеріалів "Карфагену" з'явилась на початку вересня 2026 року. Антикорупційники провели низку обшуків у кабінетах Генеральної прокуратури через можливу причетність деяких працівників до кришування кол-центрів. У справі фігурували чотири людини, які, серед іншого, намагались відмити незаконно отримані 20 млн грн. Після оприлюднення нових матеріалів відбулась відставка тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який на сьогодні перебуває в Австрії.

Тим часом у 2026 році було ще дві справи, пов'язані з кол-центрами. Одна з них — смерть жителя Дніпра Ігоря Комарова, якого убили на Балі через, як підозрюють, причетність до цієї незаконної діяльності. Друга — підрив у Монако підприємця з Дніпра Вадима Єрмолаєва. Син Єрмолаєва також фігурував у справах з кол-центрами, але не отримував обвинувачення. Після підриву слідство вийшло на двох працівників СБУ та ГУР, які, ймовірно, влаштували смерть підривниці Єрмолаєва.

Нагадуємо, 4 листопада стало відомо про рішення глави СБУ щодо топпосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ "Карфаген".