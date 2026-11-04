Колл-центры, U420 и другие преступления: медиа назвали офицеров Нацпола по делу "Кафраген"

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро опубликовало новые материалы по делу "Карфаген" и раскрыло роль высокопоставленных сотрудников СБУ и Нацполиции, причастных к преступлениям. СМИ назвали имена фигурантов, среди которых — руководители важных подразделений, занимающихся расследованиями на уровне Киева и Украины. Что известно о фигурантах и об уголовных махинациях, раскрытых НАБУ?

Источники украинских СМИ назвали сотрудников СБУ и Нацполиции, фигурирующих в деле "Карфаген", при этом антикоррупционеры не называли фамилий. Среди озвученных имен — первый заместитель начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука: появились даже фото момента задержания. Между тем СМИ "Бабель" сообщило ещё о трёх высокопоставленных чиновниках, которые, как подозревают, имеют отношение к криминалу и коррупции.

Согласно данным журналистов "Бабеля", фигуранты из Национальной полиции:

первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Владимир Ценов . Уточняется, что по состоянию на 4 ноября этот чиновник является и.о. руководителя данного департамента;

. Уточняется, что по состоянию на 4 ноября этот чиновник является и.о. руководителя данного департамента; заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александр Демьянчук ;

; генерал-майор Александр Рыбалко.

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Дело "Карфаген" — имена фигурантов из Национальной полиции Фото: Бабель

СМИ пояснило, что получило информацию от собственных источников в правоохранительных органах. Также напомнили, что 4 ноября НАБУ провело ряд обысков по делу "Карфаген", и во время визита к сотруднику СБУ даже прозвучали угрозы с применением оружия.

Антикоррупционеры официально не подтверждали, что Сергей Дука, Владимир Ценов, Александр Демьянчук и Александр Рыбалко действительно фигурируют в материалах "Карфагена".

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело "Карфаген" — новые подробности расследования НАБУ

Отметим, что Фокус писал о новых материалах дела "Карфаген", которые НАБУ опубликовало утром 4 ноября. Следователи разоблачили преступную группировку, которая управляла работой 52 колл-центров в Киеве, Ивано-Франковске и Львове. Кроме того, один из руководителей этой группировки занимался сетью магазинов U420, которые продавали незаконные наркотические вещества. Также выяснилось, что сообщники печатали фальшивые купюры номиналом 200 грн. К тому же — есть информация об избиениях, пытках, насилии, о попытках подкупа главы МВД с фамилией на букву "К" и о других преступлениях.

Первая часть материалов "Карфагена" появилась в начале сентября 2026 года. Антикоррупционеры провели ряд обысков в кабинетах Генеральной прокуратуры в связи с возможной причастностью некоторых сотрудников к "крышеванию" колл-центров. В деле фигурировали четыре человека, которые, помимо прочего, пытались отмыть незаконно полученные 20 млн грн. После обнародования новых материалов состоялась отставка тогдашнего генерального прокурора Руслана Кравченко, который на сегодняшний день находится в Австрии.

Между тем в 2026 году произошло ещё два дела, связанных с колл-центрами. Одно из них — смерть жителя Днепра Игоря Комарова, которого убили на Бали, предположительно, из-за причастности к этой незаконной деятельности. Второе — взрыв в Монако, в результате которого ранили предприниматель из Днепра Вадим Ермолаев. Сын Ермолаева также фигурировал в делах, связанных с колл-центрами, но обвинения ему не предъявлялись. После взрыва следствие вышло на двух сотрудников СБУ и ГУР, которые, вероятно, организовали подрыв Ермолаева.

Напоминаем, что 4 ноября стало известно о решении главы СБУ в отношении высокопоставленных чиновников, фигурирующих в расследовании НАБУ "Карфаген".