Глава СБУ уволил фигурантов расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген"

Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые стали фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции "Карфаген".

Об этом говорится в официальном сообщении СБУ. В ведомстве заявили, что оказывают полную поддержку и содействуют проведению всех необходимых процессуальных действий в рамках соответствующих уголовных дел.

Поклад сообщил, что рассчитывает на прозрачное, объективное и беспристрастное расследование. По его словам, он обсуждал этот вопрос с руководством НАБУ и САП.

"Налажено четкое и конструктивное сотрудничество. Кроме того, я нахожусь на связи с нашими коллегами из спецслужб стран-партнеров. Делаем все необходимое, чтобы расследование указанных преступлений велось и в других юрисдикциях", — отметил глава СБУ.

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Отдельно Поклад обратился к так называемому "Мексиканцу", фигурирующему в деле. Он предложил ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам.

"Или мы сами найдем его, где бы он ни скрывался. У нас есть опыт. СБУ работает и будет работать только на Украину", — заявил Поклад.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Кроме того, Фокус рассказывал о новом расследовании НАБУ и САП по делу "Карфаген" и о тех, кто был вовлечен в преступную организацию, возглавляемую россиянином.