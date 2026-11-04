НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку, — УП

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

НАБУ задержало первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Генерала задержали после того, как НАБУ и САП обнародовали информацию о разоблаченной преступной организации в рамках операции "Карфаген". Её участники систематически давали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, в частности СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора, за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Ранее НАБУ заявило, что во время проведения детективами законных следственных действий на основании постановления следственного судьи ВАКС один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска. Тогда УП отмечало, что речь идет именно о генерале Сергее Дуке.

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Напомним, тогда в бюро назвали такие действия недопустимыми, поскольку они мешают детективам выполнять законные процессуальные обязанности. НАБУ не обнародовало фамилию чиновника, подробности пообещали обнародовать позже.

Кроме того, Фокус рассказывал о новом расследовании НАБУ и САП по делу "Карфаген" и о тех, кто был вовлечен в преступную организацию, возглавляемую россиянином.