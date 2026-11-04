НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку, — УП

Працівники Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

НАБУ затримало першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку, повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела.

Генерала затримали на тлі оприлюднення НАБУ та САП інформації про викриту злочинну організацію у межах операції "Карфаген". Її учасники систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, зокрема СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Раніше НАБУ заявило, що під час проведення детективами законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку. Тоді УП зазначало, що йдеться саме про генерала Сергія Дуку.

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Нагадаємо, тоді у бюро назвали такі дії неприпустимими, оскільки вони перешкоджають детективам виконувати законні процесуальні обовʼязки. НАБУ не оприлюднило прізвище посадовця, подробиці пообіцяли оприлюднити згодом.

Також Фокус розповідав про нове розслідування НАБУ та САП у справі "Карфаген" та про тих, хто був залучений до злочинної організації, якою керував росіянин.