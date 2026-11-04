Голова СБУ звільнив фігурантів розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген"

Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в межах операції "Карфаген".

Про це йдеться в офіційному повідомленні СБУ. У відомстві заявили, що надають повну підтримку та сприяють усім необхідним процесуальним діям у відповідних кримінальних провадженнях.

Поклад розповів, що розраховує на прозоре, об'єктивне й неупереджене розслідування. За його словами, він говорив про це з керівниками НАБУ і САП.

"Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв'язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях", — зазначив голова СБУ.

Окремо Поклад звернувся до так званого Мексиканця, який фігурує у справі. Він запропонував йому прибути в Україну та здатися правоохоронним органам.

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"Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну", — заявив Поклад.

Нагадаємо, працівники Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Також Фокус розповідав про нове розслідування НАБУ та САП у справі "Карфаген" та про тих, хто був залучений до злочинної організації, якою керував росіянин.