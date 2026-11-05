У справі "Карфаген" виявили нового фігуранта з прокуратури: в ОГПУ відреагували, — розслідувачі

Фігуранти справи "Карфаген" оплачували "послуги" спільникам з офісу генерального прокурора через таємничого "Оскара", написали розслідувача. Справжнє ім'я "Оскара" досі не відоме, тим часом в ОГПУ повідомили, що звільнили усіх осіб, дотичних до злочину. Яку роль виконував таємничий працівник прокуратури в оборудці з 52 незаконними кол-центрами?

Розслідувачі проєкту "Схеми" медіа "Радіо Свобода" звернули увагу на фігуранта "Оскара з ОГПУ" з матеріалів справи "Карфаген", ідеться у дописі, який з'явився вдень 5 листопада. Ця особа контактувала з фігурантом "Кримінал", який платив за невтручання у роботу "офісів". Розслідувачі звернулись із запитом до ОГПУ з проханням повідомити ім'я "Оскара".

В ОГПУ розповіли "Схемам", що відомству нічого не відомо про фігуранта, дотичного до крипти. Також повідомили, що у справі "Карфаген", у вересневій порції матеріалів, з'являлись чи були дотичними семеро працівників прокуратури, і їх усіх звільнили. У відповідь на питання щодо "Оскара" наголошується, що достеменно не відомо, чи ця людина справді має відношення до ОГПУ.

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"Немає підстав підтверджувати його належність до прокуратури чи коментувати можливу причетність до протиправної діяльності", — навели розслідувачі реакцію відомства.

Справа "Карфаген" — що встановило НАБУ

У дописі "Схем" та у відеоматеріалах НАБУ по справі "Карфаген" справді згадується фігурант на прізвисько "Оскар". На скринах листування "Криміналу" та Maks показали відповідь щодо пароля, і тоді цю особу підписано як OskarLinna.78. У іншому Oskar (представник ОГПУ) написав про готовність прийняти криптовалюту та криптогаменець.

Справа "Карфаген" — повідомлення "Оскара" про пароль "КОСМОС" Фото: НАБУ

Справа "Карфаген" — повідомлення "Оскара" про криптогаманець Фото: НАБУ

Антикорупційники розповіли про алгоритм розрахунків між кримінальниками та представниками СБУ, ОГПУ та Нацполу. Спершу з'являвся запит щодо готовності перерахувати гроші, потім — звіт про те, що їх перерахували. НАБУ повідомило, що в період з 16 жовтня 2025 року по 25 квітня 2026 року "на вказаний криптогаманець надійшло 3 750 000 USDT" як оплата за прикриття правоохоронних органів.

Зазначимо, Фокус писав про деталі справи "Карфаген": нове відео з'явилось 4 листопада. Правоохоронці розповіли про злочинне угрупування, яке займалось незаконними кол-центрами, незаконними магазинами з торгівлі наркотичними речовинами, другом підробних купюр 200 євро. Крім того, намагались тиснути на активістів та розслідувачів, які викривали злочинну діяльність. У справі фігурували працівники СБУ та Національної поліції, які "кришували" нелегальну діяльність: попереджали про розслідування та стежили за тим, щоб розслідувань не було. Медіа встановили імені фігурантів з силових та правоохоронних органів: серед них — перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука "Акім", заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов "Прайс" та інші.

Нагадуємо, 5 листопада глава ОП Кирило Буданов вперше прокоментував скандал зі справою "Карфаген". Тим часом ВАКС обрав запобіжний захід для Володимира Ценова.