"Посади не захистять": Буданов вперше прокоментував скандальну справу "Карфаген"

Глава Офісу президента Кирило Буданов опублікував коментар щодо справи "Карфаген" та щодо додаткових матеріалів з роллю Нацполу та СБУ. Посадовець запевнив, що усі винні мають бути покарані, не зважаючи на попередні посади. Яка позиція Буданова щодо скандальної справи, у якій кримінальників прикривали правоохоронці та силовики?

Реакція на "Карфаген" з'явилась у Telegram-каналі посадовця близько 14 год 5 листопада, більш як через добу після появи нових матеріалів НАБУ. Глава ОП заявив, що причетні повинні відповісти за злочин, попри "посади, звання та повноваження", і що "закон один для всіх".

Буданов опублікував короткий допис на сім речень, у яких висловив позицію щодо фактів та фігурантів, яких викрили антикорупційники. Зі слів посадовця, мають бути сильні дії та незалежне об'єктивне розслідування.

"Закон один для всіх. Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень", — ідеться у дописі.

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Справа "Карфаген" — Буданов про розслідування НАБУ, заява 5 листопада Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський 5 листопада перебуває у Мадриді та зустрічається з європейськими політиками, а 4 листопада був у Берліні. На сьогодні поки немає реакції глави держави щодо справи "Карфаген", у якій фігурують працівники Нацполіції, СБУ, офісу генерального прокурора.

Справа "Карфаген" — деталі розслідування НАБУ

Зазначимо, 4 листопада НАБУ опублікувало нові деталі справи "Карфаген", про яку стало відомо 4 вересня та через яку відбулась відставка тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Головний напрямок розслідування — діяльність незаконних кол-центрів, які, як з'ясувалось, були під прикриттям працівників Національної поліції різного рівня. Ці працівники отримували щомісяця гроші від кримінального авторитета за те, що стежили за спокійною роботою так званих "офісів": за кожен платили по 7 тис. дол. Серед задач — не допускати, що починались розслідування, попереджати про нові справи, визволяти техніку, якщо були проблеми зі слідчими. Ще один напрямок діяльності угрупування — поширення магазинів U420, які продавали заборонені наркотичні речовини. У цьому контексті спільники обговорювали можливість дати великі хабарі міністрам, прізвища яких починаються на літери К та Л, та про домовленості зі впливовим нардепом з прізвищем на А. Крім того, фігуранти влаштовували напади, побиття, фейкові кримінальні справи активістам та розслідувачам, які їм заважали, та друкували фальшиві гроші.

Після публікації матеріалів справи "Карфаген" медіа з посиланням на власні джерела розшифрували клички та ініціали основних фігурантів розслідування НАБУ. Серед них — перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука "Акім", ймовірний засновник і керівник організації Андрій Осипов "Кримінал", росіянин-втікач та можливий засновник наркокартелю "Хімпром" Єгор Буркін "Мексиканець", заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов "Прайс", заступник начальника відділу управління карного розшуку Нацполіції Київської області Олександр Дем’янчук "Консультант". Рядові виконавці силових заходів — "Боксер" і "Паша".

Нагадуємо, 5 листопада відбулось засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу для Володимира Ценова.