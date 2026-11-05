"Должности не защитят": Буданов впервые прокомментировал скандальное дело "Карфаген"

Глава Офиса президента Кирилл Буданов опубликовал комментарий по делу "Карфаген" и по поводу дополнительных материалов, касающихся роли Национальной полиции и СБУ. Чиновник заверил, что все виновные должны быть наказаны, независимо от занимаемых ранее должностей. Какова позиция Буданова по поводу скандального дела, в котором преступников прикрывали правоохранители и силовики?

Реакция на "Карфаген" появилась в Telegram-канале чиновника около 14:00 5 ноября, спустя более суток после появления новых материалов НАБУ. Глава ОП заявил, что причастные должны ответить за преступление, несмотря на "должности, звания и полномочия", и что "закон один для всех".

Буданов опубликовал краткое сообщение из семи предложений, в котором изложил свою позицию по поводу фактов и фигурантов, разоблаченных антикоррупционерами. По словам чиновника, необходимы решительные меры и независимое объективное расследование.

"Закон один для всех. Ситуация требует своевременных решительных действий. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений", — говорится в сообщении.

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Дело "Карфаген" — Буданов о расследовании НАБУ, заявление от 5 ноября Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября находится в Мадриде и встречается с европейскими политиками, а 4 ноября был в Берлине. На сегодняшний день пока нет реакции главы государства по делу "Карфаген", в котором фигурируют сотрудники Нацполиции, СБУ и Генеральной прокуратуры.

Дело "Карфаген" — подробности расследования НАБУ

Отметим, что 4 ноября НАБУ опубликовало новые подробности дела "Карфаген", о котором стало известно 4 сентября и из-за которого произошла отставка тогдашнего генерального прокурора Руслана Кравченко. Основное направление расследования — деятельность незаконных колл-центров, которые, как выяснилось, находились под прикрытием сотрудников Национальной полиции разного уровня. Эти сотрудники ежемесячно получали деньги от криминального авторитета за то, что следили за бесперебойной работой так называемых "офисов": за каждый платили по 7 тыс. долл. Среди задач — не допускать начала расследований, предупреждать о новых делах, освобождать технику, если возникали проблемы со следователями. Еще одно направление группировки — сети магазинов U420, которые продавали запрещенные наркотические вещества. В этом контексте сообщники обсуждали возможность дать крупные взятки министрам, фамилии которых начинаются на буквы К и Л, а также о договоренностях с влиятельным народным депутатом с фамилией на А. Кроме того, фигуранты устраивали нападения, избиения, фальшивые уголовные дела в отношении активистов и расследователей, которые им мешали, а также печатали фальшивые деньги.

После публикации материалов дела "Карфаген" СМИ со ссылкой на собственные источники расшифровали прозвища и инициалы основных фигурантов расследования НАБУ. Среди них — первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерал-майор Сергей Дука "Аким", вероятный основатель и руководитель организации Андрей Осипов "Криминал", беглый россиянин и возможный основатель наркокартеля "Химпром" Егор Буркин "Мексиканец", заместитель руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов "Прайс", заместитель начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции Киевской области Александр Демьянчук "Консультант". Рядовые исполнители силовых мероприятий — "Боксер" и "Паша".

Напоминаем, что 5 ноября состоялось заседание ВАКС по вопросу об избрании меры пресечения в отношении Владимира Ценова.