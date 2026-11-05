Иран заказал у России пусковые установки для вертолетных ракет: их применяли против Украины

Россия согласилась поставить Ирану 90 пусковых установок АПУ-Л для управляемых ракет "Изделие 305". Эти ракеты российские войска активно используют в войне против Украины.

Издание Financial Times ознакомилось с производственным графиком одного из крупных российских оборонных предприятий на 2024–2025 годы. Документы были предоставлены украинской частной разведывательной организацией Dallas Analytics.

В мае 2024 года российская компания "Вимпел" обратилась в конструкторское бюро КБМ с просьбой ускорить поставку компонентов для установок АПУ-Л и АПУ-305. В письме отмечалось, что задержки могут поставить под угрозу сразу девять контрактов.

Кто фигурирует в заказах

В прилагаемом графике указаны семь российских заказчиков и два иностранных покупателя:

Китай заказал 192 пусковые установки типа АПУ-305;

заказчик под кодовым названием "К-10", которым, по информации издания, Россия обозначает Иран, заказал 90 установок АПУ-Л.

Видео дня

Оба типа систем предназначены для ракет "Изделие 305", которые запускаются с вертолётов. Они способны поражать движущиеся цели на расстоянии до 14 км.

По данным Dallas Analytics, ракета движется со скоростью около 230 метров в секунду и преодолевает это расстояние примерно за минуту. При этом оператор может корректировать её полёт в режиме реального времени.

Есть ли у Ирана соответствующие вертолеты

Установки АПУ-Л разработаны для ударных вертолетов Ми-28, они могут нести две ракеты. По данным издания, Иран уже имеет такие вертолёты на вооружении: в январе 2026 года фотографии Ми-28 были зафиксированы на авиационных объектах в Тегеране.

В то же время в документах нет подтверждений того, что Россия уже физически передала заказанные пусковые установки иранской стороне.

Что известно о сотрудничестве России и Ирана

Ранее CNN сообщало, что российские разведывательные спутники могли передавать Ирану информацию, которая помогла Тегерану наносить более точные удары по американским объектам. В частности, за два дня до разрушительной атаки на американскую базу в Саудовской Аравии над ней пролетели 14 российских спутников.

Мы уже писали, что Трамп наконец перестал обвинять Украину в топливном кризисе и признал, что во всем виновата война США в Иране.

А скандально известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может уже через несколько дней нанести ядерный удар по Ирану, и назвал возможную цель — гору Пикакс.