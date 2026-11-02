Гора Пикакс как цель: журналист допустил ядерный удар США по Ирану в ближайшие дни

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может уже через несколько дней нанести ядерный удар по Ирану, и назвал возможную цель — гору Пикакс. Официальных подтверждений этого заявления нет, оно основано на собственном источнике журналиста.

Ядерный удар по Ирану может быть нанесен в ближайшие дни, а окончательное решение Дональд Трамп может принять уже 7 ноября. Такое заявление в социальной сети X опубликовал американский телеведущий Такер Карлсон, по версии которого администрация США действует под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В качестве возможной цели Карлсон назвал гору Пикакс в центральном Иране — согласно утверждениям израильской разведки, на которые он ссылается, там возобновили обогащение урана. Журналист доказывает, что ни одно обычное оружие не способно пробить 300 футов гранита и разрушить туннели, поэтому единственным военным вариантом считает именно ядерный удар.

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"Биби каждый день звонит Трампу по этому поводу", — цитирует он осведомленного наблюдателя, имя которого не называет.

Карлсон пишет, что после выборов израильский премьер не сможет сформировать правительство без прямого вмешательства Трампа, иначе он лишится поста и станет объектом расследования. Поэтому, утверждает журналист, Нетаньяху оказывает давление на своих союзников в администрации, в частности на министра обороны Пита Хегсета и командующего CENTCOM Бреда Купера, которые, по его словам, добиваются возобновления масштабных боевых действий. В том же направлении, по его мнению, действуют госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Ретклифф.

Наземный взрыв на горе Пикакс, по словам Карлсона, привел бы к загрязнению Персидского залива и отравлению источников воды для ста миллионов человек. Отдельно он обращает внимание на прецедент: ни одна страна, кроме США, не применяла ядерное оружие в войне.

По его утверждению, россияне уже сообщили как минимум двум правительствам, что американский ядерный удар по Ирану развяжет им руки для применения ядерного оружия против Украины. Подобное искушение, по мнению журналиста, возникло бы также у Индии и Пакистана, а также у Северной Кореи, и тогда мировая война стала бы неизбежной.

Карлсон также утверждает, что с февраля администрация незаметно пересмотрела американскую ядерную доктрину, чтобы облегчить первое применение тактического ядерного оружия.

Сам президент США, по словам журналиста, колеблется. В настоящее время он прислушивается к мнению вице-президента Джея Ди Венса и своего представителя Стива Виткоффа, которые убеждают его в том, что заключить соглашение с Ираном возможно. Карлсон считает, что они правы, хотя и признает сложность переговоров, в частности из-за радикализации части иранского руководства после убийства аятоллы Али Хаменеи в феврале.

Ни Белый дом, ни Пентагон, ни израильское правительство, ни ведомства упомянутых должностных лиц эту информацию не подтвердили.

Война в Иране: что известно

Открытое масштабное противостояние между США, Израилем и Ираном началось 28 февраля 2026 года, когда Вашингтон и Тель-Авив развернули совместную военную операцию против иранского режима — она получила названия "Рычащий лев" и "Эпическая ярость". Этому предшествовала длительная эскалация, в частности американские авиаудары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

22 июня 2025 года воздушные и морские силы США провели операцию "Полуночный молот", нанеся удар по ключевым ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

28 февраля 2026 года началась массированная воздушно-ракетная операция США и Израиля. Под удар попали командные центры и инфраструктура хранения ракет и беспилотников, а в Тегеране во время первых ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Весной и летом 2026 года противостояние частично стабилизировалось. В июне был подписан временный меморандум о прекращении огня в Ормузском проливе, однако переговоры быстро зашли в тупик.

В конце октября — начале ноября ситуация вновь подошла к критической точке. Предложения о прекращении войны, переданные через Катар, Тегеран официально отклонил. Иран требует полного снятия морской блокады своих портов и отмены санкций на экспорт нефти.

По оценкам аналитиков, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения новой масштабной военной операции. Среди потенциальных целей называют объекты энергетической инфраструктуры и электростанции. Новое руководство Ирана, со своей стороны, приказало применить "максимальные меры" в ответ на любую новую агрессию со стороны США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о наличии у американского военного командования планов новых ударов по объектам в Иране. По его словам, на их уничтожение армии США потребовалось бы не более десяти минут.

Также сообщалось, что Вашингтон и Тель-Авив разработали план масштабных ударов по Ирану, которые могут начаться после выборов в Конгресс США. В то же время региональные посредники пытаются не допустить нового витка эскалации.