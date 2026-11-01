"Сделаем это за 10 минут": Трамп заговорил о новых ударах США по Ирану

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американское военное командование разрабатывает планы новых ударов по объектам в Иране. По его словам, для их уничтожения армии США потребуется не более 10 минут.

Трамп сообщил, что у США есть планы в отношении ещё как минимум одного или двух объектов в Иране. Его заявление процитировало СМИ Rapid Response 47 в социальной сети X.

В беседе с журналистами у Трампа поинтересовались ситуацией с переговорами, проходящими между Ираном и США при посредничестве Катара. Репортер поинтересовался возобновлением диалога между странами с целью предотвращения новых ударов.

В ответ Трамп пояснил, что не спешит с принятием решений в отношении Ирана. В то же время глава Белого дома напомнил, что американским Вооружённым силам уже удалось уничтожить ряд объектов Ирана, в числе которых — флот, средства противовоздушной обороны, а также ядерный потенциал.

Видео дня

"Нам ещё предстоит разобраться, возможно, с одним или двумя объектами. Однако мы сможем сделать это за 10 минут. Возможно, вы могли бы осмотреть гору Пикакс, но с этим нужно разобраться. Мы сможем сделать это очень быстро", — заявил президент США.

По данным СМИ, американский лидер, возможно, имел в виду иранский ядерный объект, расположенный под горой Коланг-Газ Ла. Это секретный ядерный объект страны, связанный с ядерной программой Тегерана. Удар США по этому объекту может быть призван помешать Ирану получить ядерное оружие.

Кроме того, Дональд Трамп добавил, что Иран "никогда не будет обладать" ядерным оружием.

Напомним, 29 октября издание Axios сообщило, что у США и Израиля уже готов новый план ударов по Ирану.

Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании в Иране.