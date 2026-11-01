"Зробимо це за 10 хвилин": Трамп заговорив про нові удари США по Ірану

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американське військове командування має плани щодо нових ударів по об'єктах в Ірані. За його словами, для їх знищення армії США знадобиться не більше 10 хвилин.

Трамп розповів, що США мають плани на ще щонайменше один або два об'єкти в Ірані. Його заяву процитувало медіа Rapid Response 47 у соцмережі X.

У розмові з журналістами у Трампа поцікавилися ситуацією з переговорами, які відбуваються між Іраном та США за посередництва Катару. Репортер поцікавився відновленням діалогу між країнами з ціллю не допустити нових ударів.

У відповідь Трамп пояснив, що не поспішає з ухваленням рішень щодо Ірану. Водночас глава Білого дому нагадав, що американським Збройним силам вдалося вже знищити низку об'єктів Ірану, серед яких — флот, засоби протиповітряної оборони, а також ядерний потенціал.

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"Нам ще потрібно розібратися, можливо, з одним або двома об'єктами. Проте ми можемо зробити це за 10 хвилин. Можливо, ви могли б оглянути гору Пікакс, але з цим потрібно розібратися. Ми можемо зробити це дуже швидко", — заявив президент США.

За даними медіа, американський лідер міг мати на увазі ядерний об'єкт Ірану, розташований під горою Коланг-Газ Ла. Це секретний ядерний об'єкт країни, пов'язаний з ядерною програмою Тегерану. Удар США по цьому об'єкту може бути покликаний завадити Ірану отримати ядерну зброю.

Також Дональд Трамп додав, що Іран "ніколи не матиме" ядерної зброї.

Нагадаємо, 29 жовтня видання Axios повідомило, що у США та Ізраїля вже готовий новий план ударів по Ірану.

Також видання The Wall Street Journal писало, що Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливу коротку, але інтенсивну військову кампанію в Ірані.