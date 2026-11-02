Гора Пікакс як ціль: журналіст допустив ядерний удар США по Ірану найближчими днями

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація Дональда Трампа може вже за кілька днів завдати ядерного удару по Ірану, і назвав можливу ціль – гору Пікакс. Жодних офіційних підтверджень цієї заяви немає, вона спирається на власне джерело журналіста.

Ядерний удар по Ірану може бути завданий у найближчі дні, а остаточне рішення Дональд Трамп може ухвалити вже 7 листопада. Таку заяву в соцмережі X опублікував американський телеведучий Такер Карлсон, за версією якого адміністрація США діє під тиском прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Можливою ціллю Карлсон назвав гору Пікакс у центральному Ірані – за твердженнями ізраїльської розвідки, на які він посилається, там відновили збагачення урану. Журналіст доводить, що жодна конвенційна зброя не здатна пробити 300 футів граніту й зруйнувати тунелі, тому єдиним військовим варіантом вважає саме ядерний удар.

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"Бібі телефонує Трампу щодо цього щодня", – цитує він обізнаного спостерігача, імені якого не називає.

Карлсон пише, що після виборів ізраїльський прем'єр не здатен сформувати уряд без прямого втручання Трампа, інакше втрачає посаду й отримує розслідування. Тому, стверджує журналіст, Нетаньягу тисне на своїх союзників в адміністрації, зокрема на міністра оборони Піта Гегсета й командувача CENTCOM Бреда Купера, які, за його словами, домагаються відновлення масштабних бойових дій. У тому ж напрямі, на його думку, діють держсекретар Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Ретклифф.

Наземний вибух на горі Пікакс, за словами Карлсона, забруднив би Перську затоку й отруїв джерела води для ста мільйонів людей. Окремо він наголошує на прецеденті: жодна країна, крім США, ядерної зброї у війні не застосовувала.

За його твердженням, росіяни вже повідомили щонайменше двом урядам, що американський ядерний удар по Ірану розв'яже їм руки для застосування ядерної зброї проти України. Подібну спокусу, вважає журналіст, отримали б також Індія з Пакистаном і Північна Корея, а далі світова війна стала б неминучою.

Карлсон також стверджує, що з лютого адміністрація непомітно переписала американську ядерну доктрину, аби полегшити перше застосування тактичної ядерної зброї.

Сам президент США, за словами журналіста, вагається. Наразі він слухає віцепрезидента Джея Ді Венса та свого представника Стіва Віткоффа, які переконують, що угоду з Іраном укласти можливо. Карлсон вважає, що вони мають рацію, хоч і визнає складність переговорів, зокрема через радикалізацію частини іранського керівництва після вбивства аятоли Алі Хаменеї в лютому.

Ні Білий дім, ні Пентагон, ні ізраїльський уряд, ні відомства згаданих посадовців цієї інформації не підтверджували.

Війна в Ірані: що відомо

Відкрите масштабне протистояння між США, Ізраїлем та Іраном почалося 28 лютого 2026 року, коли Вашингтон і Тель-Авів розпочали спільну військову операцію проти іранського режиму – вона отримала назви "Ревучий лев" та "Епічна лють". Передувала цьому тривала ескалація, зокрема американські авіаудари по іранських ядерних об'єктах у червні 2025-го.

22 червня 2025 року повітряні та морські сили США провели операцію "Опівнічний молот", уразивши ключові ядерні об'єкти Ірану в Натанзі, Фордо та Ісфахані.

28 лютого 2026 року стартувала масована повітряно-ракетна кампанія США й Ізраїлю. Під удар потрапили командні центри та інфраструктура зберігання ракет і безпілотників, а в Тегерані під час перших ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

Навесні та влітку 2026 року протистояння частково стабілізувалося. У червні підписали тимчасовий меморандум про припинення вогню в Ормузькій протоці, однак переговори швидко зайшли в глухий кут.

Наприкінці жовтня – на початку листопада ситуація знову підійшла до межі. Пропозиції щодо завершення війни, передані через Катар, Тегеран офіційно відкинув. Іран вимагає повного зняття морської блокади своїх портів і скасування санкцій на експорт нафти.

За оцінками аналітиків, адміністрація Дональда Трампа розглядає нову масштабну військову операцію. Серед потенційних цілей називають об'єкти енергетичної інфраструктури та електростанції. Нове керівництво Ірану, зі свого боку, наказало застосувати "максимальні заходи" у відповідь на будь-яку нову агресію з боку США.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про наявність у американського військового командування планів нових ударів по об'єктах в Ірані. За його словами, на їхнє знищення армії США знадобилося б не більше десяти хвилин.

Також повідомлялося, що Вашингтон і Тель-Авів розробили план масштабних ударів по Ірану, які можуть розпочатися після виборів до Конгресу США. Водночас регіональні посередники намагаються не допустити нового витка ескалації.