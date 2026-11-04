Высокие цены на бензин в США возникли из-за Ирана — такое объяснение дал Дональд Трамп, хотя ранее неоднократно возлагал ответственность на Владимира Зеленского и украинские удары по российским НПЗ. Саму экономику президент при этом назвал лучшей за всю историю страны.

Ответственность за дорогой бензин Дональд Трамп на этот раз возложил на Иран, хотя ранее неоднократно обвинял в этом Владимира Зеленского и украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Параллельно президент США похвастался состоянием американской экономики, назвав её лучшей в истории страны и даже лучше, чем во время его первого срока. По его словам, именно цены на топливо мешают людям это ощутить.

"У нас сейчас лучшая экономика за всю историю. Знаете, во время моего первого президентского срока экономика была лучшей, но нынешняя превосходит даже её. Однако из-за цен на бензин люди не ощущают этого в той мере, в какой ощущали бы при других обстоятельствах. А ситуация с ценами на бензин возникла из-за Ирана", — заявил Трамп.

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Ранее сообщалось, что три танкера везли в США 140 тысяч тонн российского дизельного топлива, однако американские покупатели не спешат принимать это топливо, и суда начали менять маршруты — одно из них теперь указывает в качестве пункта назначения Бразилию вместо США. Из трёх судов, которые рассматривались в качестве поставщиков российского дизельного топлива на американское побережье, в этом направлении, вероятно, движется только одно.

Также сообщалось, что демократы в Конгрессе готовят возможное расследование договоренностей Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива. Законодатели требуют от шести крупных банков и портовых администраций Техаса и Нью-Йорка сохранить финансовые документы, контракты, данные о танкерах и переписку, которые помогли бы выяснить обстоятельства сделки.

Кроме того, Владимир Зеленский видит истинную причину проблем с топливом в другом регионе. Заблокирован Ормузский пролив, и именно там, а не в Украине, кроется корень проблемы. На этом фоне, как отмечал Зеленский, системы Patriot передают на Ближний Восток, с Путиным заключают соглашение о поставках дизельного топлива, а от Киева ожидают, что он не будет отвечать на удары по собственной энергетике.