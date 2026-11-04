Високі ціни на бензин у США виникли через Іран – таке пояснення дав Дональд Трамп, хоча раніше неодноразово покладав відповідальність на Володимира Зеленського та українські удари по російських НПЗ. Саму економіку президент при цьому назвав найкращою за всю історію країни.

Відповідальність за дорогий бензин Дональд Трамп цього разу поклав на Іран, хоча раніше неодноразово звинувачував у цьому Володимира Зеленського та українські удари по російських нафтопереробних заводах. Про це він заявив у інтервʼю для FoxNews.

Паралельно президент США похвалився станом американської економіки, назвавши її найкращою в історії країни, і навіть кращою, ніж за його першого терміну. Відчути це, за його словами, людям заважають саме ціни на пальне.

"У нас зараз найкраща економіка за всю історію. Знаєте, під час мого першого президентського терміну економіка була найкращою, але нинішня перевершує навіть її. Однак через ціни на бензин люди не відчувають цього настільки, наскільки відчували б за інших обставин. А ситуація з цінами на бензин виникла через Іран", – заявив Трамп.

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Раніше повідомлялося, що три танкери везли до США 140 тисяч тонн російського дизеля, однак американські покупці не поспішають приймати це пальне, і судна почали змінювати маршрути – одне з них тепер вказує пунктом призначення Бразилію замість США. Із трьох суден, які розглядали як постачальників російського дизеля на американське узбережжя, у цьому напрямку, ймовірно, рухається лише одне.

Також повідомлялося, що демократи в Конгресі готують можливе розслідування домовленостей Трампа з Москвою щодо постачання російського дизеля. Законодавці вимагають від шести великих банків і портових адміністрацій Техасу та Нью-Йорка зберегти фінансові документи, контракти, дані про танкери й листування, які допомогли б з'ясувати обставини угоди.

Крім цього, справжню причину проблем із пальним Володимир Зеленський бачить в іншому регіоні. Заблокована Ормузька протока, і саме там, а не в Україні, криється корінь ситуації. На цьому тлі, зауважував Зеленський, Patriot передають на Близький Схід, із Путіним укладають дизельну угоду, а від Києва очікують, що він не відповідатиме на удари по власній енергетиці.