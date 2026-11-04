Дизель із РФ виявився непотрібним США: танкери в морі один за одним змінюють курс (фото)

Три танкери везли до США 140 тисяч тонн російського дизеля, але американські покупці не поспішають приймати це пальне, а судна вже змінюють маршрути — одне з них тепер вказує Бразилію замість США.

Російські танкери, які везли дизельне пальне до США в межах домовленостей президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, почали змінювати заявлені пункти призначення. Із трьох суден, які раніше розглядали як потенційних постачальників російського дизеля на американське узбережжя, лише одне, ймовірно, продовжує рух у цьому напрямку.

Про зміну маршрутів танкерів 3 листопада повідомила компанія Windward, яка відстежує морські перевезення. За її даними, наразі лише одне з трьох суден, які спочатку прямували до США з російським дизелем, імовірно, продовжує рух до американського узбережжя. Водночас жодна з цих партій пального ще не була доставлена до США.

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Йдеться про три судна — Agioi Fanendes, Talisman і Leruo, які загалом перевозять близько 140 тисяч тонн російського дизеля.

Два з них уже змінили заявлені маршрути:

Talisman пройшов Гібралтарську протоку. Замість американського узбережжя в AIS тепер зазначено "очікує розпоряджень".

Російський танкер Talisman змінив маршрут до США Фото: Скриншот

Leruo змінив попередній напрямок на "Бразилія, очікує розпоряджень". Раніше його також пов’язували з постачанням до США.

Танкер Leruo змінив курс із США на Бразилію Фото: Скриншот

Раніше прибуття цих танкерів очікували 9 та 11 листопада відповідно.

При цьому варто зазначити, що Talisman і Leruo перебувають під санкціями США, Великої Британії або Євросоюзу.

Що ж стосується третього танкера Agioi Fanendes, який перевозить близько 40 тисяч тонн дизеля, то спочатку пунктом призначення вказувався Нью-Йорк, однак тепер у системі відстеження суден з’явився запис "очікує розпоряджень" — тобто конкретний наступний порт не зазначений. Попри це, за оцінкою аналітиків, судно все ще може прямувати до північно-східного узбережжя США. Його прибуття очікували 7 листопада.

Зазначимо, що зміна запису в AIS сама по собі не підтверджує остаточний пункт призначення судна. Танкер може змінити маршрут або отримати нові інструкції вже під час рейсу. Тому наразі коректно говорити про зміну заявлених напрямків, а не про остаточну відмову всіх суден від американського ринку.

Губернаторка Нью-Джерсі попередила порти про штрафи

2 листопада губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерріл закликала портових операторів не приймати російський дизель. Вона заявила, що його імпорт суперечить закону США про заборону ввезення російської нафти та нафтопродуктів, ухваленому у квітні 2022 року, і може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.

Шерріл нагадала, що 9 жовтня Мінфін США видав ліцензію №135, яка тимчасово дозволяє операції з російським дизелем. Однак, на її думку, цей дозвіл не скасовує законодавчої заборони.

"Нью-Джерсі не стоятиме осторонь, поки Дональд Трамп підтримує Володимира Путіна коштом американців", — заявила губернаторка.

За незаконний імпорт товарів портовим операторам та іншим учасникам постачання можуть загрожувати штрафи в розмірі вартості вантажу — потенційно на мільйони доларів.

Про які домовленості Трампа з Путіним ідеться

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. За його словами, Росія мала негайно поставити понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом — 1 млн тонн. Додатково Трамп говорив про можливість постачання ще 3 млн тонн залежно від стану російських нафтопереробних заводів.

Того ж дня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) видало Генеральну ліцензію №135. Вона дозволила визначені операції з російським дизелем, зокрема його імпорт до США, тимчасово — до 7 квітня 2027 року.

Чи допомогла домовленість знизити ціни на дизель

Однією з причин домовленостей називали необхідність збільшити пропозицію пального та стримати ціни на американському ринку. Однак поки що помітного зниження середньої роздрібної ціни не відбулося.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), середня ціна автомобільного дизеля в країні становила 6,199 долара за галон за тиждень, що почався 5 жовтня. За тиждень, що почався 2 листопада, показник зріс до 6,292 долара. Це свідчить, що на початку листопада пальне не стало дешевшим порівняно з початком жовтня.

Водночас варто враховувати, що на ринкову вартість дизеля впливають і інші чинники, тому зміни не можна пояснювати лише цією угодою.

Скільки російського дизеля планували відправити до США

Наприкінці жовтня Greenpeace повідомляла про сім танкерів, які, за попередніми оцінками, могли перевозити близько 288 тисяч тонн російського дизеля до США. Після уточнення інформації щодо одного із суден організація скоригувала дані: танкер PVT Azura перевозив не дизель, а рідке азотне добриво, тому його прибрали з переліку. У матеріалі від 29 жовтня Greenpeace зазначала, що відстежує п’ять суден із російським дизелем. Інші повідомлення про шість танкерів також враховували уточнення щодо вантажів і маршрутів.

Домовленість Вашингтона й Москви передбачає кілька етапів постачання. Однак фактичні обсяги, маршрути та кінцеві покупці залежать від того, чи зможуть судна знайти порти й компанії, готові прийняти вантаж.

Нагадаємо, демократи в Конгресі США готують можливе розслідування домовленостей Дональда Трампа з Москвою щодо постачання російського дизельного пального до США. Законодавці вимагають від шести великих банків і портових адміністрацій Техасу та Нью-Йорка зберегти фінансові документи, контракти, дані про танкери й листування, які можуть допомогти з’ясувати обставини угоди.

Також Фокус писав, що адміністрація Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди щодо України, однак європейські чиновники ставляться до цієї ідеї обережно.