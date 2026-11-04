Дизельное топливо из РФ оказалось ненужным США: танкеры в море один за другим меняют курс (фото)

Три танкера везли в США 140 тысяч тонн российского дизельного топлива, но американские покупатели не спешат принимать это топливо, а суда уже меняют маршруты — одно из них теперь направляется в Бразилию вместо США.

Российские танкеры, доставлявшие дизельное топливо в США в рамках договоренностей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, начали менять заявленные пункты назначения. Из трёх судов, которые ранее рассматривались как потенциальные поставщики российского дизельного топлива на американское побережье, лишь одно, по всей видимости, продолжает движение в этом направлении.

Об изменении маршрутов танкеров 3 ноября сообщила компания Windward, которая отслеживает морские перевозки. По её данным, в настоящее время только одно из трёх судов, которые изначально направлялись в США с российским дизельным топливом, предположительно, продолжает движение к американскому побережью. При этом ни одна из этих партий топлива пока не была доставлена в США.

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Речь идет о трёх судах — "Agioi Fanendes", "Talisman" и "Leruo", которые в общей сложности перевозят около 140 тысяч тонн российского дизельного топлива.

Два из них уже изменили заявленные маршруты:

"Talisman" прошел Гибралтарский пролив. Вместо американского побережья в системе AIS теперь указано "ожидает распоряжений".

Российский танкер "Talisman" изменил маршрут в США Фото: Скриншот

Leruo изменил прежнее направление на "Бразилия, ожидает распоряжений". Ранее его также связывали с поставками в США.

Танкер "Leruo" изменил курс из США в Бразилию Фото: Скриншот

Ранее прибытие этих танкеров ожидалось 9 и 11 ноября соответственно.

При этом следует отметить, что компании Talisman и Leruo находятся под санкциями США, Великобритании или Евросоюза.

Что же касается третьего танкера "Agioi Fanendes", который перевозит около 40 тысяч тонн дизельного топлива, то изначально в качестве пункта назначения указывался Нью-Йорк, однако теперь в системе отслеживания судов появилась запись "ожидает распоряжений" — то есть конкретный следующий порт не указан. Несмотря на это, по оценке аналитиков, судно все еще может направляться к северо-восточному побережью США. Его прибытие ожидалось 7 ноября.

Отметим, что изменение записи в AIS само по себе не подтверждает окончательный пункт назначения судна. Танкер может изменить маршрут или получить новые инструкции уже во время рейса. Поэтому на данный момент корректно говорить об изменении заявленных направлений, а не об окончательном отказе всех судов от американского рынка.

Губернатор штата Нью-Джерси предупредила порты о штрафах

2 ноября губернатор Нью-Джерси Мики Шеррил призвала портовых операторов не принимать российский дизель. Она заявила, что его импорт противоречит закону США о запрете ввоза российской нефти и нефтепродуктов, принятому в апреле 2022 года, и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

Шеррил напомнила, что 9 октября Минфин США выдал лицензию № 135, которая временно разрешает операции с российским дизельным топливом. Однако, по её мнению, это разрешение не отменяет законодательный запрет.

"Нью-Джерси не будет оставаться в стороне, пока Дональд Трамп поддерживает Владимира Путина за счёт американцев", — заявила губернатор.

За незаконный импорт товаров портовым операторам и другим участникам цепочки поставок могут грозить штрафы в размере стоимости груза — потенциально на миллионы долларов.

О каких договоренностях Трампа с Путиным идет речь

9 октября Дональд Трамп заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По его словам, Россия должна была немедленно поставить более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а впоследствии — 1 млн тонн. Кроме того, Трамп говорил о возможности поставок ещё 3 млн тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало Генеральную лицензию № 135. Она разрешила определенные операции с российским дизельным топливом, в частности его импорт в США, временно — до 7 апреля 2027 года.

Помогла ли договоренность снизить цены на дизельное топливо?

Одной из причин достижения договоренностей называли необходимость увеличить предложение топлива и сдержать цены на американском рынке. Однако пока заметного снижения средней розничной цены не произошло.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), средняя цена на автомобильный дизель в стране составила 6,199 доллара за галлон за неделю, начавшуюся 5 октября. За неделю, начавшуюся 2 ноября, показатель вырос до 6,292 доллара. Это свидетельствует о том, что в начале ноября топливо не подешевело по сравнению с началом октября.

В то же время следует учитывать, что на рыночную стоимость дизельного топлива влияют и другие факторы, поэтому эти изменения нельзя объяснять исключительно этой сделкой.

Сколько российского дизельного топлива планировалось отправить в США

В конце октября организация Greenpeace сообщила о семи танкерах, которые, по предварительным оценкам, могли перевозить около 288 тысяч тонн российского дизельного топлива в США. После уточнения информации об одном из судов организация скорректировала данные: танкер PVT Azura перевозил не дизельное топливо, а жидкое азотное удобрение, поэтому его исключили из списка. В материале от 29 октября Greenpeace отмечала, что отслеживает пять судов с российским дизельным топливом. Другие сообщения о шести танкерах также учитывали уточнения относительно грузов и маршрутов.

Договоренность между Вашингтоном и Москвой предусматривает несколько этапов поставок. Однако фактические объемы, маршруты и конечные покупатели зависят от того, смогут ли суда найти порты и компании, готовые принять груз.

Напомним, что демократы в Конгрессе США готовят возможное расследование договоренностей Дональда Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива в США. Законодатели требуют от шести крупных банков и портовых администраций Техаса и Нью-Йорка сохранить финансовые документы, контракты, данные о танкерах и переписку, которые могут помочь выяснить обстоятельства сделки.

Кроме того, Фокус сообщал, что администрация Трампа обсуждает возобновление поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине, однако европейские чиновники относятся к этой идее с осторожностью.