Іран замовив у Росії пускові установки для вертолітних ракет: їх використовували проти України

Росія погодилась поставити Ірану 90 пускових установок АПУ-Л для керованих ракет "Виріб 305" (в оригіналі — "Изделие 305"). Ці ракети російські війська активно використовують у війні проти

У виданні Financial Times ознайомились з виробничим графіком одного з великих російських оборонних підприємств на 2024–2025 роки. Документи передала українська приватна розвідувальна організація Dallas Analytics.

У травні 2024 року російська компанія "Вимпел" звернулася до конструкторського бюро КБМ із проханням пришвидшити постачання компонентів для установок АПУ-Л та АПУ-305. У листі йшлося, що затримки можуть поставити під загрозу відразу дев'ять контрактів.

Хто фігурує в замовленнях

У супровідному графіку вказано сім російських замовників і двох іноземних покупців:

Китай замовив 192 пускові установки типу АПУ-305;

покупець під кодовою назвою "К-10", яким, за інформацією видання, Росія позначає Іран, замовив 90 установок АПУ-Л.

Видео дня

Обидва типи систем призначені для ракет "Виріб 305", які запускають із вертольотів. Вони можуть уражати рухомі цілі на відстані до 14 км.

За даними Dallas Analytics, ракета рухається зі швидкістю близько 230 метрів на секунду й долає цю відстань приблизно за хвилину. Оператор при цьому може коригувати її політ у реальному часі.

Чи є в Ірану відповідні вертольоти

Установки АПУ-Л розроблено для ударних вертольотів Ми-28, вони можуть нести дві ракети. За даними видання, Іран уже має такі вертольоти на озброєнні: у січні 2026 року фотографії Ми-28 фіксували на авіаційних об'єктах у Тегерані.

Водночас у документах немає підтверджень того, що Росія вже фізично передала законтрактовані пускові установки іранській стороні.

Що відомо про співпрацю Росії та Ірану

Раніше CNN повідомляло, що російські розвідувальні супутники могли передавати Ірану інформацію, яка допомогла Тегерану завдавати точніших ударів по американських об'єктах. Зокрема, за два дні до руйнівної атаки на американську базу в Саудівській Аравії над нею пролетіли 14 російських супутників.

Ми писали, що Трамп нарешті перестав звинувачувати Україну у паливній кризі й визнав, що всьому виною війна США в Ірані.

А скандальний американський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація Дональда Трампа може вже за кілька днів завдати ядерного удару по Ірану, і назвав можливу ціль — гору Пікакс.