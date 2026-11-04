Зеленский запретил летать: Фокус подсчитал, сколько денег потеряли авиакомпании РФ из-за дронов

В октябре в российских аэропортах было задержано или отменено почти 34 тысячи рейсов. По подсчетам, это почти половина всех рейсов, включенных в выборку.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на экспертов отрасли, с 1 по 30 октября было задержано 30,7 тысячи рейсов, ещё 3 тысячи — отменено. Без сбоев, то есть если самолёт вылетел не позднее чем через 15 минут после запланированного времени, было выполнено 35,5 тысячи перелётов. Доля задержанных и отмененных рейсов составляет 49%.

"На ситуацию повлияли многочисленные и длительные ограничения работы аэропортов из-за угроз безопасности", — отметили эксперты.

Сколько именно было ограничений

Подсчет задержек и отмен рейсов в РФ в октябре 2026 года Фото: Скриншот

По данным RunAvia, в октябре ограничения в 49 аэропортах России вводились 495 раз, что на 27 % больше, чем в сентябре. Их совокупная продолжительность достигла 2092 аэропорто-часов, что на 16% больше.

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На четыре аэропорта московского авиаузла пришлось 82 случая введения ограничений общей продолжительностью 262 часа. По данным источника, это рекорд с начала 2025 года. Все московские аэропорты работали с ограничениями 13 дней из 31.

По данным Росавиации, на которые ссылается издание, в январе–августе российские аэропорты закрывались из-за дронов 2860 раз.

Какие убытки понесли авиакомпании РФ

Редакция Фокуса решила подсчитать убытки российских авиакомпаний, но получить точные данные сложно, ведь всё зависит от условий работы каждой из них. Точные данные о стоимости задержки самолётов не приводят и эксперты. Однако приблизительную стоимость все же можно рассчитать по международным стандартам.

Расходы на простой задержанных самолетов оцениваются от 18 до 100 евро в минуту. По средним оценкам, это составляет примерно 110–240 млн долларов, а общий разброс — от 40 до 460 млн долларов только за октябрь.

И это убытки, рассчитанные только в связи с задержками. В расчет не входят 3 тысячи отмененных рейсов, потери пассажиров и косвенный ущерб, который очень трудно подсчитать, и это может сделать только каждая отдельная российская авиакомпания.

Фокус уже сообщал, что на днях из-за угрозы со стороны беспилотников Росавиация временно ограничила приём и отправку самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское).

А в начале сентября в Москве закрыли аэропорты из-за массированного налета украинских дронов, который был не просто обычным налетом, а началом операции M&M's.