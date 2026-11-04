Зеленський заборонив літати: Фокус підрахував, скільки грошей втратили авіакомпанії РФ через дрони

У жовтні в російських аеропортах було затримано або скасовано майже 34 тисячі рейсів. За підрахунками, це майже половина всіх перельотів, які враховували у вибірці.

За повідомленням The Moscow Times із посиланням на експертів галузі, з 1 по 30 жовтня затримали 30,7 тисячі рейсів, ще 3 тисячі скасували. Без збоїв, тобто якщо борт вилетів не пізніше ніж через 15 хвилин після запланованого часу, виконали 35,5 тисячі перельотів. Частка затриманих і скасованих рейсів становить 49%.

"На ситуацію вплинули численні й тривалі обмеження роботи аеропортів через загрози безпеці", — зазначили експерти.

Скільки саме було обмежень

Підрахунок затримок та скасувань рейсів у РФ у жовтні 2026 року Фото: Скриншот

За даними RunAvia, у жовтні обмеження в 49 аеропортах Росії запроваджували 495 разів, що на 27% більше, ніж у вересні. Їхня сукупна тривалість досягла 2092 аеропорто-годин, на 16% більше.

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На чотири аеропорти московського авіавузла припало 82 запровадження обмежень загальною тривалістю 262 години. За даними джерела, це рекорд із початку 2025 року. Усі московські аеропорти працювали з обмеженнями 13 днів із 31.

За даними Росавіації, на які посилається видання, у січні–серпні російські аеропорти закривалися через дрони 2860 разів.

Яких втрат зазнали авіакомпанії РФ

Редакція Фокуса вирішила порахувати збитки російських авіакомпаній, але отримати точні дані важко, адже все залежить від умов роботи кожної з них. Точні дані вартості затримки літаків не наводять і експерти. Але приблизну вартість можна все ж таки прикинути за міжнародними стандартами.

Цифри простою літаків, які затримуються, оцінюються від 18 до 100 євро за хвилину. За середніх припущень виходить приблизно 110–240 млн доларів, а загальний розкид від 40 до 460 млн доларів лише за жовтень.

І це збитки оцінено лише для затримок. У розрахунок не входять 3 тисячі скасованих рейсів, втрати пасажирів і непряма шкода, яку дуже важко підрахувати й це може зробити тільки кожна окрема російська авіакомпанія.

Фокус вже писав, що днями через загрозу безпілотників Росавіація тимчасово обмежила приймання і відправлення літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський (Раменське).

А на початку вересня у Москві закрили аеропорти через масований наліт дронів України, який був не звичайним нальотом, а початком операції M&M's.