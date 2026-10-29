Нічний виклик для ППО Москви: Собянін заявив про 136 збитих дронів і збої авіарейсів

Понад 130 дронів, вибухи в Підмосков’ї та літаки, які розвертали просто в небі, — нічна атака безпілотників паралізувала роботу кількох аеропортів Москви, а російська влада заявила про масовану роботу ППО.

Увечері 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня Москву й Московську область атакували безпілотники. Російська влада заявила про роботу протиповітряної оборони та знищення десятків дронів, а в трьох аеропортах регіону запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків. Про атаку протягом вечора та ночі неодноразово повідомляв в своєму Telegram-каналі мер Москви Сергій Собянін.

Так, перші повідомлення про збиття дронів з'явилися ввечері 28 жовтня. О 21:46 Собянін заявив про знищення восьми безпілотників, о 21:59 — ще 12, а о 22:20 повідомив про десять перехоплених цілей.

Пізніше мер продовжив публікувати повідомлення про роботу ППО. Вже вночі він заявив про знищення нових груп безпілотників.

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За даними, які Собянін оприлюднив у ніч на 29 жовтня, загальна кількість нібито збитих дронів, що летіли на Москву, перевищила 120. При цьому незалежного підтвердження цих цифр немає.

Допис в Telegram-каналі мера Москви Сергія Собяніна Фото: Скриншот

У Московській області чули вибухи

На тлі повідомлень про атаку з'явилася інформація про вибухи в Московській області.

Як повідомляв Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, поблизу Наро-Фомінська, приблизно за 56 кілометрів від МКАД — Московської кільцевої автомобільної дороги, — пролунали три вибухи.

Очевидці також повідомляли про вибухи в напрямку Калузької області. Водночас вони зазначали, що поблизу Наро-Фомінська не чули характерного шуму безпілотників.

Офіційної інформації про причини цих вибухів та можливі наслідки на момент публікації не було.

У московських аеропортах запровадили обмеження

Через загрозу безпілотників Росавіація тимчасово обмежила прийом і відправлення літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський (Раменське).

Згодом обмеження в Жуковському зняли. Водночас роботу інших аеропортів продовжували регулювати з міркувань безпеки польотів.

За інформацією російських ЗМІ, два літаки, які прямували з Туреччини до Москви, розвернули через обмеження у Внуково.

Допис Росавіації про закриття аеропортів в Москві Фото: Скриншот

Таким чином, атака безпілотників вплинула не лише на роботу російської протиповітряної оборони, а й на авіасполучення в Московському регіоні.

Інформації про підтверджені пошкодження об'єктів або постраждалих унаслідок цієї атаки в наведених повідомленнях не було.

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