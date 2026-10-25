Які поступки нібито пропонувала Москва у 2023 році: Гончаренко розкрив деталі угоди

Проєкт мирної угоди 2023 року, про яку писало видання The Financial Times, нібито дійсно існував. Так стверджує народний депутат Олексій Гончаренко, який переповів основні пункти нереалізованого плану.

На початку 2023 року український продюсер Олександр Роднянський, який контактував із Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, справді вів неформальні переговори з американської та російською сторонами. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. додавши ще декілька інсайдів.

За його словами, проєкт мирної угоди з РФ передбачав шість пунктів:

Росія виводить війська з більшої частини чотирьох областей, які після початку повномасштабного вторгнення Москва оголосила "анексованими";

Нова лінія розмежування проходить приблизно вздовж лінії станом на 24 лютого 2022 року;

Україна визнає російський контроль над Кримом.

Україна надає Росії безперешкодний сухопутний коридор до Криму.

Країни НАТО, які надають захист Україні, гарантують режим припинення вогню;

Росія розпочинає переговори з США щодо власних гарантій безпеки.

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Як зауважив Гончаренко, ключовою фігурою у переговорах був російський олігарх Роман Абрамович.

Допис Гончаренка Фото: скриншот

Сама ж Росія нібито погоджувалася відмовитися від Запорізької АЕС, а 300 мільярдів заморожених російських активів начебто мали піти на відбудову всієї України, разом із окупованими територіями, вказав обранець.

Від України також нібито не вимагалося визнавати Крим російським, а лише підтвердити вже чинний контроль Москви над півостровом, розповів Гончаренко, додавши. що від Києва окремо вимагалося ухвалити закон, який забороняє повернення Криму військовими засобами.

Гончаренко також написав, що Росія начебто була готова повернути під контроль України Мелітополь, але залишити собі Токмак.

"Сухопутний коридор до Криму, автомагістраль і залізниця, мав бути побудований за рахунок Росії. Найскладнішим питанням було, як його охороняти. Саме тому росіяни були готові відмовитися від Мелітополя, але не від Токмака: вони боялися, що ми переріжемо коридор артилерійським вогнем", — написав Гончаренко.

Варто зазначити, що українські посадові особи інформацію, оприлюднену виданням The Financial Times та нардепом Олексієм Гончаренком, на момент виходу матеріалу не коментували.

Нагадаємо, Володимир Путін нібито був готовий відвести російські війська на позиції, які ті займали станом на 24 лютого 2022 року, писало видання The Financial Times з посиланням на учасників переговорів.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський оголосив, що Україна готова заморозити конфлікт по лінії бойового зіткнення. Водночас Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.