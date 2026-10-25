Какие уступки якобы предлагала Москва в 2023 году: Гончаренко раскрыл детали соглашения

Проект мирного соглашения 2023 года, о котором писало издание The Financial Times, якобы действительно существовал. Так утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, который перечислил основные пункты нереализованного плана.

В начале 2023 года украинский продюсер Александр Роднянский, который поддерживал контакты с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком, действительно вел неформальные переговоры с американской и российской сторонами. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, добавив ещё несколько инсайдов.

По его словам, проект мирного соглашения с РФ предусматривал шесть пунктов:

Россия выводит войска из большей части четырёх областей, которые после начала полномасштабного вторжения Москва объявила "аннексированными";

Новая линия разграничения проходит примерно вдоль линии по состоянию на 24 февраля 2022 года;

Украина признает российский контроль над Крымом.

Украина предоставляет России беспрепятственный сухопутный коридор в Крым.

Страны НАТО, обеспечивающие защиту Украины, гарантируют режим прекращения огня;

Россия начинает переговоры с США о собственных гарантиях безопасности.

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Как отметил Гончаренко, ключевой фигурой в переговорах был российский олигарх Роман Абрамович.

Сообщение Гончаренко Фото: скриншот

Сама же Россия якобы соглашалась отказаться от Запорожской АЭС, а 300 миллиардов замороженных российских активов должны были пойти на восстановление всей Украины, включая оккупированные территории, отметил депутат.

От Украины также якобы не требовали официально признать Крым российским, а лишь подтвердить уже существующий контроль Москвы над полуостровом, рассказал Гончаренко, добавив, что от Киева отдельно требовали принять закон, запрещающий возвращение Крыма военными средствами.

Гончаренко также написал, что Россия якобы была готова вернуть Мелитополь под контроль Украины, но оставить себе Токмак.

"Сухопутный коридор в Крым — автомагистраль и железная дорога — должен был быть построен за счет России. Самым сложным вопросом было, как его охранять. Именно поэтому россияне были готовы отказаться от Мелитополя, но не от Токмака: они боялись, что мы перережем коридор артиллерийским огнем", — написал Гончаренко.

Стоит отметить, что украинские чиновники на момент публикации материала не комментировали информацию, обнародованную изданием The Financial Times и народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Напомним, что Владимир Путин якобы был готов отвести российские войска на позиции, которые они занимали по состоянию на 24 февраля 2022 года, писало издание The Financial Times со ссылкой на участников переговоров.

Кроме того, Фокус сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заморозить конфликт по линии боевого столкновения. В то же время Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.