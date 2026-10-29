Ночной вызов для ПВО Москвы: Собянин сообщил о 136 сбитых дронах и сбоях в расписании авиарейсов

Более 130 дронов, взрывы в Подмосковье и самолеты, которые разворачивали прямо в небе, — ночная атака беспилотников парализовала работу нескольких московских аэропортов, а российские власти заявили о массированных действиях ПВО.

Вечером 28 октября и в ночь на 29 октября Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников. Российские власти заявили о работе противовоздушной обороны и уничтожении десятков дронов, а в трех аэропортах региона ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об атаке в течение вечера и ночи неоднократно сообщал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, первые сообщения о сбитых дронах появились вечером 28 октября. В 21:46 Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников, в 21:59 — ещё 12, а в 22:20 сообщил о десяти перехваченных целях.

Позже мэр продолжил публиковать сообщения о работе ПВО. Уже ночью он заявил об уничтожении новых групп беспилотников.

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По данным, которые Собянин обнародовал в ночь на 29 октября, общее количество якобы сбитых дронов, летевших на Москву, превысило 120. При этом независимого подтверждения этих цифр нет.

Сообщение в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина Фото: Скриншот

В Московской области слышались взрывы

На фоне сообщений об атаке появилась информация о взрывах в Московской области.

Как сообщал Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, вблизи Наро-Фоминска, примерно в 56 километрах от МКАД — Московской кольцевой автомобильной дороги, — прогремели три взрыва.

Очевидцы также сообщали о взрывах в направлении Калужской области. При этом они отмечали, что вблизи Наро-Фоминска не слышали характерного шума беспилотников.

На момент публикации официальной информации о причинах этих взрывов и возможных последствиях не было.

В московских аэропортах ввели ограничения

Из-за угрозы со стороны беспилотников Росавиация временно ограничила приём и вылет самолётов в аэропортах Внуково, Домодёдово и Жуковский (Раменское).

Впоследствии ограничения в Жуковском были сняты. В то же время работу других аэропортов продолжали регулировать из соображений безопасности полётов.

По информации российских СМИ, два самолета, следовавшие из Турции в Москву, развернули из-за ограничений в Внуково.

Сообщение Росавиации о закрытии аэропортов в Москве Фото: Скриншот

Таким образом, атака беспилотников повлияла не только на работу российской противовоздушной обороны, но и на авиасообщение в Московском регионе.

В приведенных сообщениях не было информации о подтвержденных повреждениях объектов или пострадавших в результате этой атаки.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко раскрыл детали предполагаемого мирного соглашения между Украиной и Россией, которое, по его словам, обсуждалось в 2023 году при неформальном посредничестве американской и российской сторон. План якобы предусматривал вывод российских войск с большей части оккупированных территорий, но также содержал условия относительно Крыма и сухопутного коридора к полуострову.

Кроме того, "Фокус" писал, что российский диктатор Владимир Путин категорически отказался возвращать Украине территории Сумской и Харьковской областей.