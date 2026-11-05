Всего 10 "квадратов": украинка показала квартиру в Париже с видом на Эйфелеву башню

В соцсетях набирает популярность видео из Парижа, в котором блогерша, живущая и работающая во французской столице, показала крошечную студию площадью всего 10 квадратных метров.

Несмотря на скромную площадь, из окна квартиры-студии открывается панорама на Эйфелеву башню. Теперь автор собирается сделать здесь ремонт и показать подписчикам, как всё было до этого, и какой получился результат. Подробнее о её жилье – читайте далее в материале Фокуса.

Образ Парижа в социальных сетях, как правило, слишком романтизирован. Повседневная жизнь в городе, где каждый метр стоит очень-очень дорого, выглядит гораздо скромнее. Именно эту "обратную сторону медали" и решила показать автор ролика (@ruslana.reydon).

Места мало, зато с видом

Блогерша представила студию как один из своих проектов и не скрыла главного минуса: жилье крайне тесное. Впрочем, главный козырь квартиры компенсирует недостаток пространства.

"Покажу вам один из наших проектов. Эта студия занимает всего 10 м², но вид из окна просто потрясающий. Один из лучших, которые я видела в Париже", – говорит она.

Блогерша представила студию как один из своих проектов Фото: Instagram

Пanoramный вид на Эйфелеву башню открывается прямо из окна, поэтому за такую локацию, как говорится, не жалко даже нескольких квадратных метров.

Реновация: "до" и "после"

Автор пообещала не ограничиваться показом самого помещения: она будет документировать весь ремонт от начала до конца. За преобразованием микростудии уже следят тысячи пользователей.

"Мы будем проводить здесь ремонт, и я покажу весь процесс от "до" до "после", — отмечает блогерша.

Теперь автор собирается сделать здесь ремонт Фото: Instagram Теперь автор собирается сделать здесь ремонт Фото: Instagram

На своей странице она рассказывает о жизни города без туристического лоска: делится новостями, советами и местами, куда ходят сами парижане.

"Вообще-то я живу и веду бизнес в Париже. На этой странице я делюсь реальной жизнью в этом прекрасном городе: свежими новостями, советами, местами, куда ходят местные, и вообще нетуристическим Парижем", – объясняет девушка.

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