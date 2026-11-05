Всього 10 "квадратів": українка показала квартиру в Парижі з видом на Ейфелеву вежу

У соцмережах набирає популярності відео з Парижа, де блогерка, яка живе і працює у французькій столиці, показала крихітну студію площею лише 10 квадратних метрів.

Попри мізерний метраж, із вікна квартири-студії відкривається панорама на Ейфелеву вежу. Тепер авторка збирається зробити тут ремонт і показати передісторію та результат підписникам. Більше про її житло – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Образ Парижа в соціальних мережах зазвичай занадто романтизований. Побут у місті, де кожен метр коштує дуже-дуже дорого, виглядає значно скромніше. Саме цю "зворотний бік медалі" і вирішила показати авторка ролика (@ruslana.reydon).

Мало місця, зате з краєвидом

Блогерка представила студію як один зі своїх проєктів і не приховала головного мінуса: житло вкрай тісне. Втім, найбільший козир квартири компенсує нестачу простору.

"Покажу вам один із наших проєктів. Ця студія має всього 10 м², але вид із вікна просто неймовірний. Один із найкращих, які я бачила в Парижі", – каже вона.

Блогерка представила студію як один зі своїх проєктів Фото: Instagram

Панорамний краєвид на Ейфелеву вежу відкривається прямо з вікна, тож за таку локацію, як-то кажуть, не шкода й кількох квадратних метрів.

Реновація "до" і "після"

Авторка пообіцяла не обмежитися показом самого приміщення: вона документуватиме весь ремонт від початку до кінця. За перетворенням мікростудії вже стежать тисячі користувачів.

"Ми будемо робити тут реновацію, і я покажу весь процес від "до" до "після", – зазначає блогерка.

Тепер авторка збирається зробити тут ремонт Фото: Instagram Тепер авторка збирається зробити тут ремонт Фото: Instagram

Вона розповідає на своїй сторінці про життя міста без туристичного глянцю: ділиться новинами, порадами та місцями, куди ходять самі парижани.

"А взагалі я живу і маю бізнес у Парижі. На цій сторінці ділюся реальним життям у цьому прекрасному місті: свіжі новини, поради, місця, куди ходять місцеві, і взагалі нетуристичний Париж", – пояснює дівчина.

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