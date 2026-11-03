"Ніколи такого не бачила": жінка показала свою квартиру після орендарів (фото)

Рієлторка Тамара з Харкова поскаржилася на недобросовісного орендаря, який разом з сім’єю покинув квартиру в жалюгідному стані. Жінка опублікувала огляд, щоб показати всі збитки.

Судячи з оприлюднених кадрів, перед виселенням колишні мешканці навіть не прибрали за собою. Можна побачити безлад: сміття, брудну сантехніку, а також розкидані речі. За словами експертки з нерухомості, там жив військовий, учасник бойових дій, зі своєю родиною – дружиною та маленьким сином. Фокус звернув увагу на її розповідь.

"Квартиру перетворили у бомжатню. Вкрали пральну машину, телевізор, столик під телевізор, пилосос… Я вже забулася, що ще. Квартира в жахливому вигляді – вся забруднена, затоптана, смердюча", – розповідає рієлторка.

Квартира після орендарів Фото: TikTok

Вона опублікувала дані про цього чоловіка, а також його фотографію з месенджерів. Фокус не публікує ці дані з міркувань конфіденційності.

Видео дня

"Звісно, що комунальні за цей місяць не сплачені. Ключі залишив у замку в дверях – вранці знайшов сусід ці ключі. Звісно, що суми застави не вистачає на те, щоб покрити витрати", – додає Тамара.

У квартирі великий розгардіяж Фото: TikTok У квартирі великий розгардіяж Фото: TikTok

За її словами, потрібно робити хімчистку диванів, стільців, матраців, бо вони у "жахливому" стані.

"Нарахували мені 20 тисяч гривень за прибирання. Посуд весь обгорілий. Я навіть не знімала холодильник, бо туди неможливо дивитися. Грибок поріс у кухонних шавках. Я ніколи такого не бачила! Вирвані двері у шафках. Вибите скло у дверях. У кухонній шафі вибите скло", – перераховує збитки Тамара.

Тамара каже, що прибирання буде коштувати 20 тисяч гривень Фото: TikTok Тамара каже, що прибирання буде коштувати 20 тисяч гривень Фото: TikTok

Жінка наголошує, що опублікувала всю інформацію про цю людину, аби попередити колег.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Одна з українок купила занедбану сільську хату всього за 5 тисяч доларів. Будинок потребував уваги, проте вже мав газ, світло й воду — що, однак, не завадило користувачам мережі закидати покупку іронічними коментарями.

Не менш показовою виявилася історія родини Смеликів, яка стала власницею старого будинку на Львівщині. Подружжя в соцмережах показує кожен етап відновлення оселі та ділиться курйозними знахідками, що залишилися їм від попередніх господарів.

Власна драма переселення сталася і з чоловіком із Лимана на Донеччині. Через бойові дії він змушений був покинути рідне місто й переїхати до Черкаської області, де місцева жителька безкоштовно віддала йому глиняну хату в одному з сіл. Будинок старий і потребує капітального ремонту, але загалом придатний для проживання.