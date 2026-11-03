"Никогда такого не видела": женщина показала свою квартиру после арендаторов (фото)

Риэлтор Тамара из Харькова пожаловалась на недобросовестного арендатора, который вместе с семьёй оставил квартиру в плачевном состоянии. Женщина опубликовала обзор, чтобы показать весь ущерб.

Судя по опубликованным кадрам, перед выселением бывшие жильцы даже не убрали за собой. Виден беспорядок: мусор, грязная сантехника, а также разбросанные вещи. По словам эксперта по недвижимости, там жил военный, участник боевых действий, со своей семьёй – женой и маленьким сыном. Фокус обратил внимание на её рассказ.

"Квартиру превратили в бомжатник. Украли стиральную машину, телевизор, столик под телевизор, пылесос… Я уже и не помню, что ещё. Квартира в ужасном состоянии – вся грязная, растоптанная, вонючая", – рассказывает риэлтор.

Квартира после съезда арендаторов Фото: TikTok

Она опубликовала информацию об этом мужчине, а также его фотографию из мессенджеров. Фокус не публикует эту информацию из соображений конфиденциальности.

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"Конечно, коммунальные платежи за этот месяц не оплачены. Ключи оставил в замке в двери – утром сосед нашел эти ключи. Конечно, суммы залога не хватает, чтобы покрыть расходы", – добавляет Тамара.

В квартире царит полный беспорядок Фото: TikTok В квартире царит полный беспорядок Фото: TikTok

По её словам, необходимо провести химическую чистку диванов, стульев и матрасов, так как они находятся в "ужасном" состоянии.

"Мне выставили счет на 20 тысяч гривен за уборку. Вся посуда обгорела. Я даже не открывала холодильник, потому что туда невозможно смотреть. В кухонных шкафчиках разросся грибок. Я никогда такого не видела! Вырванные дверцы в шкафчиках. Выбитое стекло в дверях. В кухонном шкафу выбито стекло", – перечисляет убытки Тамара.

Тамара говорит, что уборка обойдется в 20 тысяч гривен Фото: TikTok Тамара говорит, что уборка обойдется в 20 тысяч гривен Фото: TikTok

Женщина подчеркивает, что опубликовала всю информацию об этом человеке, чтобы предупредить коллег.

Напомним, ранее Фокус писал:

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