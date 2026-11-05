Украина теряет влиятельных союзников в США, которые годами боролись за поставки оружия: кто уходит из Конгресса

На протяжении многих лет они помогали Украине получать оружие, ужесточать санкции против России и находить поддержку в Вашингтоне, но теперь покидают Конгресс США. Стало известно, кто из влиятельных союзников Киева больше не будет влиять на решения о помощи Украине.

После промежуточных выборов в США, состоявшихся 3 ноября, американский Конгресс готовится к масштабному обновлению состава. Среди законодателей, которые не вернутся в Вашингтон в январе 2027 года, — ряд влиятельных сторонников Украины из обеих партий, которые годами добивались военной помощи Киеву и поддерживали санкции против России. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки", которая проанализировала результаты выборов этого года.

Кто из республиканцев покидает Конгресс

Среди республиканцев, покидающих Палату представителей, — конгрессмен из Небраски Дон Бейкон и Майкл Маккол из Техаса, ранее возглавлявший Комитет Палаты представителей по иностранным делам. Оба неоднократно выступали в поддержку Украины.

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Дон Бейкон, в частности, неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал недостаточную решительность Вашингтона в отношении России. В интервью "Радио Свобода" 3 ноября Бейкон назвал российское вторжение в Украину самым серьезным кризисом для свободного мира.

"Я — республиканец старой школы, сторонник Рейгана, и считаю российское вторжение в Украину самым серьезным кризисом, с которым сталкивается свободный мир. Надеюсь, что мы изберем 120-й Конгресс, который будет еще более решительным в поддержке нашего друга и союзника", — сказал он.

Впрочем, в июне 2025 года политик заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

Что же касается Майкла Макколла из Техаса, то он возглавлял Комитет по иностранным делам Палаты представителей в 2023–2025 годах и был одним из законодателей, выступавших в поддержку Украины. В сентябре 2025 года Маккол объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Он объяснил своё решение желанием продолжить работу в сфере национальной безопасности и внешней политики, но уже вне Конгресса.

Еще одна заметная потеря для сторонников Украины — Митч Макконнелл из Кентукки. Бывший лидер республиканского большинства в Сенате на протяжении многих лет поддерживал военную помощь Украине, санкции против России и укрепление безопасности европейских союзников США. О завершении политической карьеры в Сенате он объявил ещё в 2025 году.

Также Сенат покидает республиканец Том Тиллис из Северной Каролины. Он отказался от участия в переизбрании после конфликта с президентом Дональдом Трампом по поводу бюджетной политики. На выборах его место занял демократ, бывший губернатор штата Рой Купер.

Кроме того, журналисты обратили внимание на уход сенаторов-республиканцев Стива Дейнса, Джонни Эрнста и Синтии Ламмис. Они поддерживали отдельные законодательные инициативы, касающиеся Украины и санкций против России, хотя их позиции по поводу объемов военной помощи не всегда совпадали.

Отдельно упоминается сенатор Алан Армстронг из Оклахомы, который занял место в Сенате после отставки Марквейна Маллина, но не баллотировался на полный срок.

Демократы также теряют опытных сторонников Украины

Среди демократов, покидающих Палату представителей, — бывшая спикер Нэнси Пелоси и бывший лидер демократического большинства Стэни Хойер. Оба политика десятилетиями работали в Конгрессе и оказывали значительное влияние на формирование позиции Демократической партии. Однако они добровольно решили не баллотироваться на новый срок.

Пелоси объявила об этом в ноябре 2025 года. Она стала первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и сыграла важную роль в оказании помощи Украине. Особенно важной для Украины была роль Пелоси во время блокирования пакета американской помощи в 2024 году. Тогда спикер Палаты представителей Майк Джонсон не выносил законопроект на голосование, а сторонники Украины пытались собрать достаточно подписей, чтобы заставить руководство провести его рассмотрение.

По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Мелинды Гаринг, именно Пелоси помогла привлечь к этой инициативе дополнительных законодателей.

"К тому моменту, когда я вышла из её кабинета, у меня уже было ещё три подписи под этой петицией", — рассказала Гаринг, вспоминая встречу с Пелоси.

Что же касается Стена Гойера, то он объявил о решении уйти из Конгресса в январе 2026 года. Политик почти 45 лет проработал в Палате представителей и долгое время был одним из лидеров демократов.

В Сенате завершают свою работу ещё несколько демократов, которые поддерживали Украину:

Джин Шахин из Нью-Гэмпшира — старшая представительница демократов в Комитете Сената по международным делам. Она участвовала в формировании двухпартийной поддержки Украины и выступала за ужесточение санкций против России. О решении не баллотироваться на выборах 2026 года она объявила в марте 2025 года.

из Нью-Гэмпшира — старшая представительница демократов в Комитете Сената по международным делам. Она участвовала в формировании двухпартийной поддержки Украины и выступала за ужесточение санкций против России. О решении не баллотироваться на выборах 2026 года она объявила в марте 2025 года. Тина Смит из Миннесоты — член Сенатского кокуса по вопросам Украины, которая поддерживала соответствующие законодательные инициативы. В феврале 2025 года она сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок.

из Миннесоты — член Сенатского кокуса по вопросам Украины, которая поддерживала соответствующие законодательные инициативы. В феврале 2025 года она сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок. Гэри Питерс из Мичигана — также участник Сенатского кокуса по вопросам Украины. В январе 2025 года он объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

В этот список входит и сенатор-демократ Дик Дурбин из Иллинойса. Он был одним из лидеров демократов в Сенате и сопредседателем сенатского кокуса по вопросам Украины. Его уход также означает потерю политика, который помогал формировать двухпартийную поддержку Киева.

Почему уход этих политиков важен для Украины

Значение этих кадровых изменений заключается не только в том, что Украина теряет знакомых политиков. Часть из них имела опыт переговоров между республиканцами и демократами, знала процедуры Конгресса и могла привлекать голоса для принятия решений в поддержку Киева. Именно такие политики помогали продвигать решения, которые не всегда находили поддержку внутри республиканской фракции.

Бывший посол США в Польше и экс-заместитель госсекретаря по вопросам Европы Дэниел Фрид в интервью Independence Avenue Media обратил внимание на последствия ухода сенаторов, поддерживавших Украину.

"Несколько сенаторов, которые решительно поддерживали Украину, уйдут, и это проблема", — сказал он.

В то же время Фрид выразил надежду, что среди вновь избранных законодателей найдутся политики, придерживающиеся аналогичной позиции.

Означает ли это, что поддержка со стороны США ослабнет?

Уход опытных законодателей не означает автоматического прекращения поддержки Украины со стороны США. Однако Киеву придется выстраивать отношения с новым поколением конгрессменов и сенаторов, в частности с теми, кто еще не определился со своей позицией по поводу войны.

По итогам выборов демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Это даст им больше возможностей определять порядок рассмотрения законопроектов и контролировать действия администрации Дональда Трампа. В то же время президент имеет право вето, а для преодоления его возражений требуется значительная поддержка законодателей обеих партий.

Эксперт Хадсоновского института Люк Коффи считает, что двухпартийная поддержка Украины может сохраниться. Однако для этого Киеву необходимо работать не только с политиками, которые уже занимают проукраинскую позицию, но и налаживать контакты с новыми представителями обеих партий.

"Украинцы должны привлекать и увеличивать число сторонников в Конгрессе, а не отнимать и делить их", — подчеркнул Коффи.

По оценке экспертов, будущее двухпартийной поддержки будет зависеть от того, смогут ли новые законодатели объединиться вокруг оказания помощи Украине, как это ранее делали их предшественники.

Отметим, что новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. До этого момента законодатели, покидающие свои посты, будут продолжать участвовать в работе Конгресса и голосованиях в течение переходного периода.Уход опытных сторонников Украины создает для Киева необходимость налаживать отношения с новыми членами Конгресса. Однако это не означает автоматического прекращения или сокращения американской поддержки.

Напомним, выборы в Конгресс США преподнесли Трампу неприятный финансовый сюрприз: акции его компании Trump Media начали дешеветь после завершения основных торгов. Одновременно просел и связанный с президентом мемкоин Official Trump (TRUMP), потеряв почти 5% стоимости за сутки.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что Россия развернула тайную кампанию влияния в преддверии промежуточных выборов в США, используя искусственный интеллект и дезинформацию для манипулирования общественным мнением. По данным американских законодателей, Кремль пытался дискредитировать политиков обеих партий, поддерживающих Украину, и подорвать доверие американцев к выборам и государственным институтам.