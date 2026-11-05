Новый кемпер Kia может заменить отель: в компактном электрофургоне обустроили спальню и кухню

Австралийская компания KombiLife представила кемпер Kia PV5 Weekender на базе электрического фургона Kia PV5 Cargo. Автомобиль оснащен двуспальной кроватью, индукционной плитой, холодильником и дополнительным оборудованием для путешествий.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новинка дебютировала в конце октября на выставке Canberra Caravan and Camping Show. Разработка кемперной версии KombiLife была осуществлена совместно с Kata Camperbox. Компании стремились максимально использовать пространство салона и ровный пол электрического фургона, не перегружая его сложным оборудованием.

В салоне вдоль одной из сторон установлен диван, который раскладывается в двуспальную кровать размером 190 × 120 см. Напротив находится шкаф для хранения вещей. Передние сиденья можно развернуть назад, чтобы обустроить общую зону отдыха.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Для приема пищи предусмотрен складной столик, а под передней частью дивана разместили выдвижной холодильник объемом 30 литров. Кухонный блок оснащен двухзонной индукционной плитой, которая работает от высоковольтной батареи автомобиля. Это позволяет готовить без газовых баллонов.

Видео дня

Система водоснабжения состоит из 11-литровой емкости, аккумуляторного крана и складной раковины. В центральной части салона оставлен свободный проход, где можно перевозить велосипед, доски для серфинга или лыжи. Для мелких вещей предусмотрены дополнительные отсеки, органайзеры на задних дверях и подвесные сумки.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Kia PV5 Weekender оснащена аккумулятором емкостью 71,2 кВт·ч с функцией V2L, которая позволяет питать внешние электроприборы от аккумулятора автомобиля. Отдельная система преобразования напряжения обеспечивает работу 12-вольтового оборудования, в частности холодильника, освещения и вентиляторов.

Еще одна особенность кемпера — режим Utility Mode. Он позволяет использовать отопление и кондиционер ночью без включения других систем автомобиля.

Электрическая силовая установка осталась без изменений. Kia PV5 имеет передний привод, развивает 161 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет до 416 км. Быстрая зарядка постоянным током позволяет пополнить заряд батареи с 10% до 80% примерно за 30 минут.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Чтобы не слишком увеличить массу автомобиля, разработчики использовали легкую мебель. Все кемперное оборудование весит 130 кг.

Внешне Weekender отличается внедорожными шинами Falken Wildpeak размером 215/65 R16, специальным передним защитным элементом, дополнительными фарами и тентом для создания тени на стоянке.

В базовой версии кемпера нет подъемной крыши, поэтому внутри невозможно стоять во весь рост. Впрочем, KombiLife уже готовит дополнительную опцию — подъемную крышу, которую планируют представить в 2027 году.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Он обеспечит больше пространства над головой и дополнительную двуспальную кровать размером 192 × 112 см. Благодаря этому кемпер сможет вместить до четырёх спальных мест.

KombiLife предлагала Kia PV5 Weekender с пробегом 4448 км за 56 тыс. долларов США (примерно 2,55 млн грн). На момент публикации все доступные автомобили уже были проданы.

Ранее Aston Martin представила новый DBX GT с уникальным дизайном интерьера.

Кроме того, появились подробности о Mitsubishi Outlander нового поколения. Кроссовер будет отличаться более выразительным внешним видом и значительно модернизированной гибридной силовой установкой.