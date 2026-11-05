Новий кемпер Kia може замінити готель: у компактному електрофургоні облаштували спальню та кухню

Австралійська компанія KombiLife представила кемпер Kia PV5 Weekender на базі електричного фургона Kia PV5 Cargo. Автівка отримала двоспальне ліжко, індукційну плиту, холодильник і додаткове обладнання для подорожей.

Про це пише видання Motor1.

Новинка дебютувала наприкінці жовтня на виставці Canberra Caravan and Camping Show. Розробку кемперної версії KombiLife здійснила спільно з Kata Camperbox. Компанії прагнули максимально використати простір салону та рівну підлогу електричного фургона, не обтяжуючи його складним обладнанням.

У салоні встановили диван уздовж одного боку, який розкладається у двоспальне ліжко розміром 190 × 120 см. Навпроти розташована шафа для зберігання речей. Передні сидіння можна розвернути назад, щоб облаштувати спільну зону відпочинку.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Для приймання їжі передбачений складний столик, а під передньою частиною дивана розмістили висувний холодильник об'ємом 30 літрів. Кухонний блок обладнали двозонною індукційною плитою, яка працює від високовольтної батареї автівки. Це дає змогу готувати без газових балонів.

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Система водопостачання складається з 11-літрової ємності, акумуляторного крана та складаної раковини. У центральній частині салону залишили вільний прохід, де можна перевозити велосипед, дошки для серфінгу або лижі. Для дрібних речей передбачені додаткові відсіки, органайзери на задніх дверях і підвісні сумки.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Kia PV5 Weekender використовує батарею ємністю 71,2 кВт·год із функцією V2L, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від акумулятора автівки. Окрема система перетворення напруги забезпечує роботу 12-вольтового обладнання, зокрема холодильника, освітлення та вентиляторів.

Ще одна особливість кемпера — режим Utility Mode. Він дає змогу використовувати опалення та кондиціонер уночі без роботи інших систем автомобіля.

Електрична силова установка залишилася без змін. Kia PV5 має передній привод, розвиває 161 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Заявлений запас ходу за циклом WLTP становить до 416 км. Швидке заряджання постійним струмом дає змогу поповнити заряд батареї з 10% до 80% приблизно за 30 хвилин.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Щоб не надто збільшувати масу автівки, розробники використали легкі меблі. Усе кемперне обладнання важить 130 кг.

Зовні Weekender відрізняється вседорожніми шинами Falken Wildpeak розміром 215/65 R16, спеціальним переднім захисним елементом, додатковими фарами та тентом для створення затінку на стоянці.

Початкова версія кемпера не має підйомного даху, тому стояти на повний зріст усередині не можна. Втім, KombiLife вже готує додаткову опцію — дах, що піднімається, який планують представити у 2027 році.

Kia PV5 Weekender Фото: Kombi Life

Він забезпечить більше простору над головою та додаткове двоспальне ліжко розміром 192 × 112 см. Завдяки цьому кемпер зможе вміщувати до чотирьох спальних місць.

KombiLife пропонувала Kia PV5 Weekender із пробігом 4448 км за 56 тис. доларів США (приблизно 2,55 млн грн). На момент публікації всі доступні автівки вже були продані.

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