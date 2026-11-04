Исторический удар по республиканцам: украинка Спартац проиграла округ, который они удерживали 36 лет

Еще два года назад Виктория Спартц победила с перевесом более 18 %, а теперь рискует потерять место в Конгрессе США. Украинка по происхождению уступает демократу в округе, который десятилетиями считался оплотом республиканцев.

Конгрессменка Виктория Спартац, родившаяся в Украине и в течение 6 лет представлявшая Республиканскую партию в Палате представителей США, уступает на промежуточных выборах кандидату от Демократической партии Джей Ди Форду в 5-м избирательном округе штата Индиана. По предварительным результатам подсчета голосов, Джей Ди Форд опережает действующую конгрессвумен на несколько процентных пунктов. Об этом сообщают американские СМИ, в частности The Washington Post.

О результатах выборов сообщило также издание The Advocate со ссылкой на данные Decision Desk HQ, которое объявило победителя. Когда было подсчитано более 95 % голосов, Форд набрал 51 %, а Спартац — 48 %.

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Эта победа стала важным событием для демократов в Индиане. По данным The Advocate, представитель Демократической партии не побеждал в этом округе с 1990 года.

Кто такой Джей Ди Форд

Джей Ди Форд (J.D. Ford) — американский политик от Демократической партии, представляющий 29-й округ в Сенате штата Индиана. В январе 2026 года он объявил о намерении баллотироваться в Палату представителей США, бросив вызов республиканке Виктории Спартац в 5-м избирательном округе Индианы. Этот округ охватывает северные пригороды Индианаполиса, в частности Кармел, Фишерс и Ноблсвилл, а также Манчи и Кокомо.

В своей предвыборной кампании Форд уделял особое внимание вопросам доступности медицинских услуг, стоимости жизни и подотчетности властей. До начала политической карьеры он работал в некоммерческом секторе.

Форд вошел в историю Индианы в 2018 году, когда победил на выборах в Сенат штата и стал первым открытым геем в законодательном органе Индианы. Тогда он победил республиканца Майка Делфа, который занимал пост сенатора в течение 13 лет.

Если результат не изменится после подсчёта 100 % голосов, то Джей Ди Форд станет первым открытым представителем ЛГБТК+-сообщества из Индианы, избранным в Палату представителей США.

Джей Ди Форд, представляющий Демократическую партию Фото: Из открытых источников

Что известно о Виктории Спартц

Виктория Спартц родилась 6 октября 1978 года в городе Носовка Черниговской области. Она получила образование в Украине, а в 2000 году переехала в США. Впоследствии получила американское гражданство, занималась бизнесом, работала в финансовой сфере и преподавала в университете Индианы.

До избрания в Конгресс она занималась политикой в штате Индиана, в частности, была сенатором штата. В 2020 году Спартац впервые победила на выборах в Палату представителей США. С тех пор Виктория Спартац представляла Индиану от Республиканской партии и участвовала в выборах 2022 и 2024 годов. В 2026 году политик баллотировалась на четвёртый срок подряд, но уступила кандидату от демократов.

Спартц является членом Республиканской партии. Во время полномасштабной войны России против Украины её позиция по поводу американской помощи Киеву стала предметом внимания украинских и международных СМИ. В апреле 2024 года она проголосовала против законопроекта о масштабном пакете помощи Украине, который рассматривал Конгресс США. В итоге документ был принят 311 голосами против 112.

Важно уточнить, что Спартац голосовала не просто против отдельного выделения средств, а против всего законопроекта о дополнительном финансировании безопасности Украины. Ее голос "против" зафиксирован в официальном протоколе Палаты представителей Конгресса США.

Как выборы влияют на расстановку сил в Конгрессе

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября 2026 года. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей, а также часть Сената. Республиканцы пытались сохранить контроль над нижней палатой Конгресса, тогда как демократы стремились вернуть себе большинство. По прогнозу CBS News, демократы получили достаточно мест, чтобы взять Палату представителей под свой контроль. Подсчет голосов в ряде округов продолжается.

Напомним, выборы в Конгресс США преподнесли Трампу неприятный финансовый сюрприз. Так, пока американцы подсчитывают голоса на промежуточных выборах, бизнес Дональда Трампа столкнулся с неприятным поворотом на рынке — после завершения основных торгов акции его компании пошли вниз, а связанный с ним мемкоин также потерял в цене.

Кроме того, Фокус писал, что после выборов Украина может лишиться части союзников в Конгрессе. Причина проста: из политики уходят сразу несколько влиятельных республиканцев, которые последовательно поддерживали Киев.