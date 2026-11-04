Історичний удар по республіканцях: українка Спартц програла округ, який вони тримали 36 років

Ще два роки тому Вікторія Спартц перемогла з перевагою понад 18%, а тепер ризикує втратити місце в Конгресі США. Українка за походженням поступається демократу в окрузі, який десятиліттями вважався оплотом республіканців.

Конгресвумен Вікторія Спартц, яка народилася в Україні та 6 років представляла Республіканську партію в Палаті представників США, поступається на проміжних виборах кандидату від Демократичної партії Джей Ді Форду в 5-му виборчому окрузі штату Індіана. За попередніми результатами підрахунку голосів, Джей Ді Форд випереджає чинну конгресвумен на кілька відсоткових пунктів. Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема The Washington Post.

Про результат перегонів повідомило і видання The Advocate з посиланням на дані Decision Desk HQ, яке оголосило переможця. Коли було підраховано понад 95% голосів, Форд мав 51%, а Спартц — 48%.

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Ця перемога стала важливою подією для демократів в Індіані. За даними The Advocate, представник Демократичної партії не перемагав у цьому окрузі з 1990 року.

Хто такий Джей Ді Форд

Джей Ді Форд (J.D. Ford) — американський політик від Демократичної партії, який представляє 29-й округ в Сенаті штату Індіана. У січні 2026 року він оголосив про намір балотуватися до Палати представників США, кинувши виклик республіканці Вікторії Спартц у 5-му виборчому окрузі Індіани. Цей округ охоплює північні передмістя Індіанаполіса, зокрема Кармел, Фішерс і Ноблсвілл, а також Манчі та Кокомо.

У своїй кампанії Форд наголошував на питаннях доступності медичних послуг, вартості життя та підзвітності влади. До політичної кар’єри він працював у некомерційному секторі.

Форд увійшов в історію Індіани у 2018 році, коли переміг на виборах до Сенату штату й став першим відкритим геєм у законодавчому органі Індіани. Тоді він здолав республіканця Майка Делфа, який обіймав посаду сенатора протягом 13 років.

Якщо результат не зміниться після підрахунку 100% голосів, то Джей Ді Форд стане першим відкритим представником ЛГБТК+-спільноти від Індіани, обраним до Палати представників США.

Джей Ді Форд, який представляє Демократичну партію Фото: З відкритих джерел

Що відомо про Вікторію Спартц

Вікторія Спартц народилася 6 жовтня 1978 року в місті Носівка Чернігівської області. Вона здобула освіту в Україні, а у 2000 році переїхала до США. Згодом отримала американське громадянство, займалася бізнесом, працювала у фінансовій сфері та викладала в університеті Індіани.

До обрання в Конгрес вона працювала в політиці штату Індіана, зокрема була сенаторкою штату. У 2020 році Спартц уперше перемогла на виборах до Палати представників США. Вікторія Спартц відтоді представляла Індіану від Республіканської партії та брала участь у виборах 2022-го і 2024 року. У 2026 році політикиня балотувалася на четвертий термін поспіль, але поступилася кандидату від демократів.

Спартц належить до Республіканської партії. Під час повномасштабної війни Росії проти України її позиція щодо американської допомоги Києву стала предметом уваги українських і міжнародних медіа. У квітні 2024 року вона голосувала проти законопроєкту про масштабний пакет допомоги Україні, який розглядав Конгрес США. Зрештою документ було ухвалено 311 голосами проти 112.

Важливо уточнити, що Спартц голосувала не просто проти окремого виділення коштів, а проти всього законопроєкту про додаткове фінансування безпеки України. Її голос "проти" зафіксований в офіційному протоколі Палати представників Конгресу США.

Як вибори впливають на баланс сил у Конгресі

Проміжні вибори у США відбулися 3 листопада 2026 року. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, а також частину Сенату. Республіканці намагалися зберегти контроль над нижньою палатою Конгресу, тоді як демократи прагнули повернути собі більшість. За прогнозом CBS News, демократи здобули достатньо місць, щоб узяти Палату представників під контроль. Підрахунок голосів у низці округів триває.

Нагадаємо, вибори до Конгресу США принесли Трампу неприємний фінансовий сюрприз. Так, поки американці рахують голоси на проміжних виборах, бізнес Дональда Трампа зіткнувся з неприємним поворотом на ринку — після завершення основних торгів акції його компанії пішли вниз, а пов’язаний із ним мемкоїн також втратив у ціні.

Також Фокус писав, що Україна може залишиться без частини союзників у Конгресі після виборів. Причина проста: з політики йдуть одразу кілька впливових республіканців, які послідовно підтримували Київ.