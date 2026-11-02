Недооцененная альтернатива Bluetti: названа доступная зарядная станция для работы дома (фото)

Зарядная станция Marstek A500 Pro на 500 Вт мощности имеет аккумулятор LiFePO4 емкостью 518 Вт·ч и две розетки на 230 В. О преимуществах и недостатках — в обзоре Фокуса.

При цене около 17 000 гривен новинка способна навязать конкуренцию моделям вроде Bluetti AC50P. Разбираем технические параметры и главные сценарии, для которых Marstek A500 Pro подойдет лучше всего.

Особенности и позиционирование Marstek A500Pro

Marstek A500 Pro занимает нишу сбалансированных станций для рабочего места и мелкой бытовой техники. Литий-железо-фосфатная батарея с заявленным ресурсом в 6000 циклов (до падения емкости до 75%) будет служить долго. Инвертор выдает чистую синусоиду с номинальной мощностью 500 Вт (кратковременный пик до 1000 Вт в течение одной секунды).

Прибор весит 7,4 кг и заряжается от розетки за 1,5 часа (входная мощность 500 Вт). Функция резервного питания EPS переводит подключенную технику на батарею за 20 миллисекунд. В отличие от многих компактных аналогов, на передней панели разместили сразу две розетки переменного тока и ноутбучный порт Type-C с отдачей до 100 Вт (подойдет, конечно, для любых гаджетов, не только лэптопов)ю На 4,3-дюймовом экране отображаются процент заряда и показатели расхода либо приема энергии.

Видео дня

Marstek A500 Pro в доме (иллюстративное фото) Фото: elmir

Характеристики разъемов:

2 розетки переменного тока 230 В (500 Вт номинальная мощность, чистая синусоида);

1 порт USB-C Power Delivery мощностью до 100 Вт;

3 порта USB-A для зарядки телефонов и мелких приборов;

2 выхода постоянного тока DC5525 (12 В);

1 автомобильный порт 12 В / 10 А;

Вход XT60 для солнечных панелей мощностью до 200 Вт (11-30 В, до 8 А).

(Суммарная нагрузка по всем выходам AC и DC составляет до 650 Вт).

Для каких задач подходит:

Офисный ноутбук: запас в 518 Вт·ч обеспечивает около 7 полных зарядок лэптопа (или до 12-14 часов работы через Type-C при расходе 35-40 Вт);

запас в 518 Вт·ч обеспечивает около 7 полных зарядок лэптопа (или до 12-14 часов работы через Type-C при расходе 35-40 Вт); Домашний интернет: связка из Wi-Fi роутера и оптического терминала (10-12 Вт) проработает до 35-40 часов;

связка из Wi-Fi роутера и оптического терминала (10-12 Вт) проработает до 35-40 часов; Газовый котел отопления: с потреблением 80-100 Вт продержатся от 4 до 5 часов;

с потреблением 80-100 Вт продержатся от 4 до 5 часов; Телевизор и свет: телевизор диагональю 43 дюйма (скажем, 60 Вт) проработает около 7 часов;

телевизор диагональю 43 дюйма (скажем, 60 Вт) проработает около 7 часов; Автомобильный холодильник: портативный компрессорный холодильник на 60 Вт продержится около 7 часов.

Преимущества:

Долговечная батарея LiFePO4 с ресурсом 6000 циклов;

Две розетки на 230 В с чистой синусоидой;

Быстрый порт Type-C мощностью 100 Вт для ноутбуков;

Зарядка от розетки за 1,5 часа без внешнего адаптера;

Переключение в режим резерва EPS за 20 мс;

Информативный 4,3-дюймовый экран;

Выгодная цена по сравнению с именитыми брендами.

Недостатки:

Инвертор на 500 Вт не потянет технику с нагревательными элементами (чайники, микроволновки);

Пик в 1000 Вт длится всего 1 секунду, холодильники вряд ли запустятся;

Провод для подключения солнечной панели отсутствует в комплекте.

Цена в Украине:

Marstek A500 Pro (500 Вт / 518 Вт·ч) — 16 999 грн.

Ранее сообщалось, что есть недорогие зарядные станции для ноутбука, ставшие популярными осенью 2026 года. Собрали три удачные и доступные модели от Marstek, Bluetti и Oukitel.