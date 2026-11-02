Недооцінена альтернатива Bluetti: названо доступну зарядну станцію для роботи вдома (фото)

Зарядна станція Marstek A500 Pro потужністю 500 Вт має акумулятор LiFePO4 ємністю 518 Вт·год і дві розетки на 230 В. Про переваги та недоліки — в огляді Фокусу.

За ціною близько 17 000 гривень ця новинка здатна скласти конкуренцію таким моделям, як Bluetti AC50P. Розглянемо технічні параметри та основні сценарії, для яких Marstek A500 Pro підійде найкраще.

Особливості та позиціонування Marstek A500Pro

Marstek A500 Pro займає нішу збалансованих станцій для робочого місця та дрібної побутової техніки. Літій-залізо-фосфатна батарея із заявленим ресурсом у 6000 циклів (до зниження ємності до 75%) прослужить довго. Інвертор видає чисту синусоїду з номінальною потужністю 500 Вт (короткочасний пік до 1000 Вт протягом однієї секунди).

Прилад важить 7,4 кг і заряджається від розетки за 1,5 години (вхідна потужність 500 Вт). Функція резервного живлення EPS переводить підключену техніку на батарею за 20 мілісекунд. На відміну від багатьох компактних аналогів, на передній панелі розміщено одразу дві розетки змінного струму та порт Type-C для ноутбуків із потужністю до 100 Вт (підійде, звичайно, для будь-яких гаджетів, не тільки ноутбуків). На 4,3-дюймовому екрані відображаються відсоток заряду та показники споживання або прийому енергії.

Видео дня

Marstek A500 Pro вдома (ілюстративне фото) Фото: elmir

Характеристики роз'ємів:

2 розетки змінного струму 230 В (номінальна потужність 500 Вт, чиста синусоїда);

1 порт USB-C Power Delivery потужністю до 100 Вт;

3 порти USB-A для заряджання телефонів та дрібних пристроїв;

2 виходи постійного струму DC5525 (12 В);

1 автомобільний порт 12 В / 10 А;

Вхід XT60 для сонячних панелей потужністю до 200 Вт (11–30 В, до 8 А).

(Сумарне навантаження на всіх виходах AC і DC становить до 650 Вт).

Для яких завдань підходить:

Офісний ноутбук: запас у 518 Вт·год забезпечує близько 7 повних зарядок ноутбука (або до 12–14 годин роботи через Type-C при споживанні 35–40 Вт);

запас у 518 Вт·год забезпечує близько 7 повних зарядок ноутбука (або до 12–14 годин роботи через Type-C при споживанні 35–40 Вт); Домашній інтернет: комплект із Wi-Fi-роутера та оптичного терміналу (10–12 Вт) пропрацює до 35–40 годин;

комплект із Wi-Fi-роутера та оптичного терміналу (10–12 Вт) пропрацює до 35–40 годин; Газовий котел опалення: зі споживанням 80–100 Вт пропрацює від 4 до 5 годин;

зі споживанням 80–100 Вт пропрацює від 4 до 5 годин; Телевізор і освітлення: телевізор діагоналлю 43 дюйми (скажімо, 60 Вт) пропрацює близько 7 годин;

телевізор діагоналлю 43 дюйми (скажімо, 60 Вт) пропрацює близько 7 годин; Автомобільний холодильник: портативний компресорний холодильник потужністю 60 Вт пропрацює близько 7 годин.

Переваги:

Довговічна батарея LiFePO4 з ресурсом 6000 циклів;

Дві розетки на 230 В з чистою синусоїдою;

Швидкий порт Type-C потужністю 100 Вт для ноутбуків;

Зарядка від розетки за 1,5 години без зовнішнього адаптера;

Перемикання в режим резерву EPS за 20 мс;

Інформативний 4,3-дюймовий екран;

Вигідна ціна порівняно з відомими брендами.

Недоліки:

Інвертор потужністю 500 Вт не зможе забезпечити роботу техніки з нагрівальними елементами (чайники, мікрохвильові печі);

Пік у 1000 Вт триває всього 1 секунду, холодильники навряд чи запустяться;

Провід для підключення сонячної панелі відсутній у комплекті.

Ціна в Україні:

Marstek A500 Pro (500 Вт / 518 Вт·год) — 16 999 грн.

Раніше повідомлялося, що існують недорогі зарядні станції для ноутбуків, які стали популярними восени 2026 року. Ми підібрали три вдалі та доступні моделі від Marstek, Bluetti та Oukitel.