Недооцененная альтернатива Bluetti: названа доступна зарядная станция для работы дома (фото)
Зарядная станция Marstek A500 Pro на 500 Вт мощности имеет аккумулятор LiFePO4 емкостью 518 Вт·ч и две розетки на 230 В. О преимуществах и недостатках — в обзоре Фокуса.
При цене около 17 000 гривен новинка способна навязать конкуренцию моделям вроде Bluetti AC50P. Разбираем технические параметры и главные сценарии, для которых Marstek A500 Pro подойдет лучше всего.
Особенности и позиционирование Marstek A500Pro
Marstek A500 Pro занимает нишу сбалансированных станций для рабочего места и мелкой бытовой техники. Литий-железо-фосфатная батарея с заявленным ресурсом в 6000 циклов (до падения емкости до 75%) будет служить долго. Инвертор выдает чистую синусоиду с номинальной мощностью 500 Вт (кратковременный пик до 1000 Вт в течение одной секунды).
Прибор весит 7,4 кг и заряжается от розетки за 1,5 часа (входная мощность 500 Вт). Функция резервного питания EPS переводит подключенную технику на батарею за 20 миллисекунд. В отличие от многих компактных аналогов, на передней панели разместили сразу две розетки переменного тока и ноутбучный порт Type-C с отдачей до 100 Вт (подойдет, конечно, для любых гаджетов, не только лэптопов)ю На 4,3-дюймовом экране отображаются процент заряда и показатели расхода либо приема энергии.
Характеристики разъемов:
- 2 розетки переменного тока 230 В (500 Вт номинальная мощность, чистая синусоида);
- 1 порт USB-C Power Delivery мощностью до 100 Вт;
- 3 порта USB-A для зарядки телефонов и мелких приборов;
- 2 выхода постоянного тока DC5525 (12 В);
- 1 автомобильный порт 12 В / 10 А;
- Вход XT60 для солнечных панелей мощностью до 200 Вт (11-30 В, до 8 А).
- (Суммарная нагрузка по всем выходам AC и DC составляет до 650 Вт).
Для каких задач подходит:
- Офисный ноутбук: запас в 518 Вт·ч обеспечивает около 7 полных зарядок лэптопа (или до 12-14 часов работы через Type-C при расходе 35-40 Вт);
- Домашний интернет: связка из Wi-Fi роутера и оптического терминала (10-12 Вт) проработает до 35-40 часов;
- Газовый котел отопления: с потреблением 80-100 Вт продержатся от 4 до 5 часов;
- Телевизор и свет: телевизор диагональю 43 дюйма (скажем, 60 Вт) проработает около 7 часов;
- Автомобильный холодильник: портативный компрессорный холодильник на 60 Вт продержится около 7 часов.
Преимущества:
- Долговечная батарея LiFePO4 с ресурсом 6000 циклов;
- Две розетки на 230 В с чистой синусоидой;
- Быстрый порт Type-C мощностью 100 Вт для ноутбуков;
- Зарядка от розетки за 1,5 часа без внешнего адаптера;
- Переключение в режим резерва EPS за 20 мс;
- Информативный 4,3-дюймовый экран;
- Выгодная цена по сравнению с именитыми брендами.
Недостатки:
- Инвертор на 500 Вт не потянет технику с нагревательными элементами (чайники, микроволновки);
- Пик в 1000 Вт длится всего 1 секунду, холодильники вряд ли запустятся;
- Провод для подключения солнечной панели отсутствует в комплекте.
Цена в Украине:
- Marstek A500 Pro (500 Вт / 518 Вт·ч) — 16 999 грн.
Ранее сообщалось, что есть недорогие зарядные станции для ноутбука, ставшие популярными осенью 2026 года. Собрали три удачные и доступные модели от Marstek, Bluetti и Oukitel.