Более дешевый фитнес-браслет оказался точнее Apple Watch: что показали тесты (фото)

Компания Google недавно представила фитнес-трекер Fitbit Edge, способный превзойти некоторые доступные на рынке смарт-часы.

Обозреватель гаджетов Дэн Бракалья решил сравнить функцию подсчета шагов на Google Fitbit Edge и Apple Watch SE 3. Результатами он поделился в статье для Tom's Guide.

Стоит отметить, что Apple Watch SE 3 работает на iOS и сочетает в себе мониторинг здоровья и тренировок с множеством интеллектуальных функций. Официальная цена часов начинается от 249 долларов (около 11 300 грн).

Google Fitbit Edge Фото: Tom's Guide

В свою очередь, Google Fitbit Edge представляет собой фитнес-браслет, который может похвастаться превосходным набором датчиков для отслеживания активности, однако обладает скромным набором интеллектуальных функций. Он работает с устройствами на базе Android и iOS и стоит от 179 долларов (около 8 130 грн).

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Fitbit Edge работает от батареи примерно неделю, тогда как Apple Watch SE 3 видерживают примерно один день. Для подсчета шагов оба устройства оснащены встроенным GPS и барометрическими альтиметрами, что позволяет точно отслеживать местоположение и высоту.

Apple Watch SE 3 Фото: Tom's Guide

Чтобы оценить точность гаджетов, эксперт прошел ровно 5005 шагов, считая их про себя. Параллельно он использовал шагомер Fitbit Edge на левом запястье и Apple Watch SE 3 — на правом.

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В результате Fitbit Edge зафиксировал 5016 шагов за примерно 45-минутную прогулку, то есть всего на одиннадцать шагов меньше фактического количества. В свою очередь, Apple Watch SE 3 показал 4896 шагов, что является довольно существенной погрешностью.

Напомним, что компания Xiaomi недавно выпустила бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил Apple Watch Ultra 4 и Galaxy Watch Ultra 2.