Недорогой фитнес-браслет Xiaomi уже здесь: сколько стоит новинка в Европе (фото)

Компания Xiaomi недавно выпустила бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11. Теперь устройство доступно в Европе, в том числе с дополнительной поддержкой NFC.

Обе версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 11 уже появились на официальном сайте Xiaomi в Испании.

Все модели Smart Band 11 оснащены AMOLED-дисплеем с яркостью 2000 нит. Аккумулятор емкостью 233 мАч рассчитан на 21 день автономной работы.

Фитнес-браслет работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 4. Он предлагает более 150 предустановленных спортивных режимов и обеспечивает беспроблемную интеграцию с экосистемой Apple.

Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Стоит учитывать, что керамическая версия Xiaomi Smart Band 11 в настоящее время не продается в Европе. Версия Smart Band 11 NFC стоит на 60% дороже, чем обычный Smart Band 10, тогда как стандартный Smart Band 11 на 20% дороже своего предшественника.

Видео дня

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Кроме того, Xiaomi пока не продаёт свою керамическую версию в Европе, несмотря на неоднократные упоминания об этом на странице продукта на испанском языке.

Цена Xiaomi Smart Band 11 — 59,99 евро (около 3 065 грн).

Цена Xiaomi Smart Band 11 NFC — 79,99 евро (около 4 090 грн).

Напомним, что Samsung вскоре выпустит доступный фитнес-браслет Galaxy Fit4.

Фокус также сообщал, что Google представила новый фитнес-трекер Fitbit Edge.