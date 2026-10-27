Недорогий фітнес-браслет Xiaomi вже тут: скільки коштує новинка в Європі (фото)
Компанія Xiaomi нещодавно випустила бюджетний фітнес-трекер Smart Band 11. Тепер пристрій доступний у Європі, в тому числі з додатковим підключенням NFC.
Обидві версії фітнес-браслета Xiaomi Smart Band 11 вже з’явились на офіційному сайті Xiaomi в Іспанії.
Усі варіанти Smart Band 11 постачаються з AMOLED-дисплеєм яскравістю 2000 ніт. Акумулятор ємністю 233 мАг розрахований на 21 день автономної роботи.
Фітнес-браслет працює на базі операційної системи Xiaomi HyperOS 4. Він пропонує понад 150 попередньо встановлених спортивних режимів та обіцяє безперешкодну інтеграцію з екосистемою Apple.
Варто враховувати, що керамічна версія Xiaomi Smart Band 11 наразі не продається у Європі. Версія Smart Band 11 NFC коштує на 60% дорожче, ніж звичайний Smart Band 10, тоді як стандартний Smart Band 11 на 20% дорожчий за свого попередника.
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Також Xiaomi наразі не продає свою керамічну версію в Європі, попри неодноразові згадки про це на сторінці продукту іспанською мовою.
- Ціна Xiaomi Smart Band 11 — 59,99 євро (близько 3 065 грн).
- Ціна Xiaomi Smart Band 11 NFC — 79,99 євро (близько 4 090 грн).
Нагадаємо, Samsung незабаром випустить доступний фітнес-браслет Galaxy Fit4.
Фокус також повідомляв, що Google представила новий фітнес-трекер Fitbit Edge.