Xiaomi випустила недорогий фітнес-браслет: ціна та параметри Smart Band 11 (фото)

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала бюджетний фітнес-трекер Smart Band 11, який отримав кілька покращень порівняно з попереднім Smart Band 10.

Xiaomi Smart Band 11 має тонший дизайн, покращене відстеження здоров'я та збільшений час роботи від акумулятора, зазначає Gizmochina.

Трекер Smart Band 11 отримав 1,72-дюймовий AMOLED-дисплей з піковою яскравістю 2000 ніт і вузькою рамкою 2 мм. Вага пристрою становить лише 15,58 грама, а його вигнутий корпус має товщину всього 9,99 мм.

Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 11 пропонує понад 150 спортивних режимів, моніторинг частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові та рівня стресу, спеціальні функції для жіночого здоров'я, а також професійне відстеження якості сну.

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Трекер працює на базі операційної системи Xiaomi HyperOS 4, сумісний з пристроями Android та iOS, та підтримує сповіщення смартфона та керування музикою. Заявлений час роботи від акумулятора становить до 21 дня. Також доступна версія з вбудованим датчиком NFC для безконтактних платежів.

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Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Ціна Xiaomi Smart Band 11 – 43 долари (близько 1 920 грн).

Ціна Xiaomi Smart Band 11 з NFC – 50 доларів (близько 2 230 грн).

Ціна Xiaomi Smart Band 11 у кераміці та металі – 60 доларів (близько 2 680 грн).

Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Нагадаємо, раніше Xiaomi випустила бюджетний розумний годинник Redmi Watch 6 Active.

Фокус також повідомляв про вихід на міжнародний ринок серій Huawei Watch 6 та Huawei GT 7.