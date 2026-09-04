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Xiaomi выпустила недорогой фитнес-браслет: цена и параметры Smart Band 11 (фото)

Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 10
Xiaomi Smart Band 10 (фото для иллюстрации) | Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально анонсировала бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11, который получил ряд улучшений по сравнению с предыдущей моделью Smart Band 10.

Xiaomi Smart Band 11 отличается более тонким дизайном, улучшенными функциями мониторинга здоровья и увеличенным временем автономной работы, отмечает Gizmochina.

Трекер Smart Band 11 оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит и узкой рамкой шириной 2 мм. Вес устройства составляет всего 15,58 грамма, а его изогнутый корпус имеет толщину всего 9,99 мм.

Фитнес-трекеры Xiaomi Smart Band 11
Xiaomi Smart Band 11
Фото: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 11 предлагает более 150 спортивных режимов, мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса, специальные функции для женского здоровья, а также профессиональное отслеживание качества сна.

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Трекер работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 4, совместим с устройствами на Android и iOS, а также поддерживает уведомления со смартфона и управление музыкой. Заявленное время работы от аккумулятора составляет до 21 дня. Также доступна версия со встроенным датчиком NFC для бесконтактных платежей.

Трекеры Xiaomi Smart Band 11
Xiaomi Smart Band 11
Фото: Xiaomi
  • Цена Xiaomi Smart Band 11 — 43 доллара (около 1 920 грн).
  • Цена Xiaomi Smart Band 11 с NFC — 50 долларов (около 2 230 грн).
  • Цена Xiaomi Smart Band 11 в керамическом и металлическом корпусе — 60 долларов (около 2 680 грн).
Ремешки для Xiaomi Smart Band 11
Xiaomi Smart Band 11
Фото: Xiaomi

Напомним, ранее Xiaomi выпустила бюджетные умные часы Redmi Watch 6 Active.

Фокус также сообщал о выходе на международный рынок серий Huawei Watch 6 и Huawei GT 7.