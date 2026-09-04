Xiaomi выпустила недорогой фитнес-браслет: цена и параметры Smart Band 11 (фото)

Компания Xiaomi официально анонсировала бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11, который получил ряд улучшений по сравнению с предыдущей моделью Smart Band 10.

Xiaomi Smart Band 11 отличается более тонким дизайном, улучшенными функциями мониторинга здоровья и увеличенным временем автономной работы, отмечает Gizmochina.

Трекер Smart Band 11 оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит и узкой рамкой шириной 2 мм. Вес устройства составляет всего 15,58 грамма, а его изогнутый корпус имеет толщину всего 9,99 мм.

Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 11 предлагает более 150 спортивных режимов, мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса, специальные функции для женского здоровья, а также профессиональное отслеживание качества сна.

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Трекер работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 4, совместим с устройствами на Android и iOS, а также поддерживает уведомления со смартфона и управление музыкой. Заявленное время работы от аккумулятора составляет до 21 дня. Также доступна версия со встроенным датчиком NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Цена Xiaomi Smart Band 11 — 43 доллара (около 1 920 грн).

Цена Xiaomi Smart Band 11 с NFC — 50 долларов (около 2 230 грн).

Цена Xiaomi Smart Band 11 в керамическом и металлическом корпусе — 60 долларов (около 2 680 грн).

Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Напомним, ранее Xiaomi выпустила бюджетные умные часы Redmi Watch 6 Active.

Фокус также сообщал о выходе на международный рынок серий Huawei Watch 6 и Huawei GT 7.