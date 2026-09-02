Качественные умные часы по доступной цене: Xiaomi выпустила Redmi Watch 6 Active (фото)

Компания Xiaomi подтвердила, что одна из ее новых бюджетных моделей смарт-часов вийдет на мировом рынке.

Новые часы Redmi Watch 6 Active уже появились в ряде магазинов Европы. В прошлом месяце компания Xiaomi незаметно выпустила эти часы в Польше, а сейчас устройство доступно в большем количестве стран. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

Несмотря на то, что Redmi Watch 6 Active позиционируются как более дешевая альтернатива Redmi Watch 6 Lite, они могут похвастаться 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 450 пикселей и пиковой яркостью до 1200 нит.

Цвета Redmi Watch 6 Active Фото: Xiaomi

Также сообщается, что благодаря аккумулятору емкостью 470 мАч часы Redmi Watch 6 Active обеспечивают до 18 дней автономной работы. Это соответствует заявленным характеристикам Redmi Watch 6 Lite.

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Другие преимущества Redmi Watch 6 Active включают защиту от воды и пыли по стандарту IP68, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, более 140 предустановленных режимов тренировок и совместимость со всеми устройствами под управлением Android 8.0, iOS 14.0 или более поздней версии.

В настоящее время Redmi Watch 6 Active продаются в цветах Matte Silver, Midnight Black и Sunset Orange.

Цена Redmi Watch 6 Active в Европе — 42,99 евро (около 2 220 грн).

Напомним, что компания Garmin недавно анонсировала новую линейку флагманских спортивных часов Fenix 9 и Fenix 9 Pro.

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