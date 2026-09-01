Лучшие умные часы за среднюю цену: сравнение моделей Garmin и Coros (фото)

Garmin Forerunner 170 и Coros Pace 4 позиционируются как сверхлегкие смарт-часы для спорта. Они относятся к одной ценовой категории, однако имеют несколько разные приоритеты.

Чтобы определить лучшие умные часы среднего класса, обозреватель гаджетов Мэтью Миллер сравнил Coros Pace 4 и Garmin Forerunner 170, выделив их сильные стороны, отмечает портал ZDNet.

Преимущества Garmin Forerunner 170

Garmin Forerunner 170 Фото: zdnet.com

Физическое управление

Несмотря на небольшой размер, Forerunner 170 имеет традиционную конфигурацию с пятью кнопками, которую можно увидеть почти на всех часах Garmin. Это позволяет перемещаться по интерфейсу часов, используя только кнопки, а не сенсорный экран. Кнопки можно настроить для быстрого доступа к определенным тренировкам, показателям или настройкам.

Обширная экосистема гаджетов

Garmin предлагает множество продуктов, в том числе браслеты без экрана, нагрудные пульсометры, велокомпьютеры, весы, мониторы артериального давления и т. д.

Відео дня

Учитывая это, Forerunner 170 станет лучшим выбором для тех, кто уже пользуется устройствами Garmin, ведь данные со всех гаджетов можно синхронизировать через Garmin Connect. Часы также поддерживают Garmin Pay, что позволяет оплачивать товары и услуги без смартфона или физической карты.

Поддержка сторонних программ

Магазин Connect IQ от Garmin предлагает тысячи приложений, циферблатов и виджетов для настройки Forerunner 170 в соответствии с вашими потребностями. Некоторые приложения подключаются к другому оборудованию, такому как очки Engo AR и солнцезащитные очки Meta Vanguard.

Преимущества Coros Pace 4

Coros Pace 4 Фото: zdnet.com

Отслеживание местонахождения

Coros Pace 4 поддерживает пять глобальных спутниковых систем и оснащен двухчастотным чипсетом GNSS, что позволяет ему более точно отслеживать маршрут во время бега. Garmin Forerunner 170 оснащен только одночастотным GPS, поэтому деревья и здания могут мешать его работе.

Кроме того, Coros регулярно улучшает точность определения местоположения через приложение Coros для смартфонов, чтобы пользователи могли быстро находить спутники и подключаться к ним при начале тренировки.

Срок службы батареи

Несмотря на яркий AMOLED-дисплей, часы Pace 4 работают от аккумулятора дольше, чем Forerunner 170. Coros также предлагает удобный адаптер, который подключается к задней панели часов и поддерживает подключение стандартного кабеля USB-C.

Платформа для тренировок

У Coros есть собственный бесплатный сервис Training Hub, который позволяет быстро и легко создавать полностью индивидуальные планы тренировок. Планы тренировок и их статус можно легко просмотреть онлайн или в приложении Coros для смартфонов.

Тренеры также могут использовать Training Hub для индивидуального управления командами, в том числе для отправки индивидуальных планов, просмотра всех показателей тренировок и проведения коучинга через систему Training Hub.

Вердикт

Как Garmin Forerunner 170, так и Coros Pace 4 являются отличными вариантами для пользователей с небольшими запястьями, которым нужны относительно доступные смарт-часы для тренировок. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений пользователя в отношении ОС.

Важно

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Миллер признался, что ему удобнее пользоваться часами Garmin Forerunner 170. В то же время в Coros Pace 4 ему больше нравится интерфейс, длительное время работы от аккумулятора и Training Hub.

"Если бы у меня были более тонкие запястья, я бы использовал Forerunner 170 Music, чтобы брать с собой музыку, оплачивать перекусы во время пробежек и продолжать собирать данные в экосистеме Garmin", — подытожил эксперт.

Цена Garmin Forerunner 170 в Украине — от 14 470 до 17 952 грн.

Цена Coros Pace 4 в Украине — от 13 500 до 16 030 грн.

Напомним, что Samsung разрабатывает новый тип бюджетных смарт-часов Galaxy на базе RTOS.

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